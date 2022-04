Administradora de olla común a congresista que se quejó de su sueldo: “Esa cantidad nos alimentaría tres años”

Una dueña de ollas comunes fue consultada sobre el congresista Alejandro Soto. Foto: RPP.

La administradora de la olla común Fe y Esperanza de Villa María del Triunfo, Maricruz Estrella, mostró su indignación en una entrevista con RPP noticias por las declaraciones del parlamentario Alejandro Soto, del partido Alianza para el Progreso, quien aseguró que su sueldo es de ‘apenas’ 10,200 soles.

“Qué ignorante de verdad ese congresista. No sé si ha estudiado o no ha estudiado para ser congresista. A nosotros esa cantidad nos alimentaría por más de tres años”, manifestó en diálogo con RPP Noticias. “Nosotros no tenemos ni el sueldo básico. Con el alza de precios, en un día, yo teniendo a mi hijo gasto 50 soles. Si esta olla no existiera, ¿qué comeríamos?”, añadió la mujer.

Además, dijo sentir las consecuencias del alza de precios. “Seré congresista, pero no gano una millonada. Nosotros ganamos apenas 10,200 soles, porque el salario bruto es S/ 15,600″, manifestó.

OLLAS COMUNES EN EMERGENCIA

La olla común Fe y Esperanza es una de las afectadas por el alza de precios de la canasta básica, al punto de que desde hace un tiempo ya no se utiliza la carne de res, pollo ni pescado para preparar los alimentos.

“No contamos con el apoyo de nadie, ni de la Municipalidad (de VMT) ni del Gobierno, ni por parte del señor Pedro Castillo, que tanto mencionó que iba a ayudar a las ollas comunes y hasta el día de hoy estamos a la espera de que nos pueda apoyar”, manifestó.

Las madres de esta olla común cocinan a leña, ya que no pueden costear los 68 soles en promedio que cuesta un balón de gas. “Lo que hacemos ahora es un milagro con esta ollita. Ahora estamos sobreviviendo gracias a los donadores, que nos vienen ayudando con su granito de arena”, enfatizó.

LEY DE OLLAS COMUNES

La semana pasada se aprobó el proyecto de ley que reconoce a las Ollas Comunes de Perú como organizaciones sociales de base. Se busca que se declaren organizaciones sociales de base para garantizar de esta manera su financiamiento, así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarias.

Otra norma es que los gobiernos locales, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y otros, pueden realizar modificaciones presupuestarias, de ser necesario y destinar recursos para financiar total o parcialmente la adquisición y distribución de alimentos dirigidos a las ollas comunes en graves circunstancias que afecten la vida de la nación.

En cuanto a los aspectos nutricionales de la alimentación en las ollas comunes, el Ministerio de Salud (Minsa) se encargará de aprobar los documentos técnicos para la orientación sobre estos aspectos para preparar los alimentos en los comedores populares en situaciones de emergencia.

Ante ello, la presidenta de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana exigió al mandatario implementar la norma que garantiza el financiamiento de estos servicios comunitarios.

PEDRO CASTILLO SALUDA LA MEDIDA

El presidente de la República, Pedro Castillo, saludó la aprobación de este proyecto de ley, dijo que se encontraba a la espera de la autógrafa respectiva de la norma para ser promulgada.

“Estamos a la espera de que el Congreso de la República envíe la autógrafa de la ley que reconoce a las Ollas Comunes como organizaciones sociales de base, para proceder a su inmediata promulgación. Saludo a los congresistas que impulsaron esa importante ley”, escribió el mandatario en sus redes sociales.





SEGUIR LEYENDO