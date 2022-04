Congreso presenta denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez

El congresista Alex Paredes presentó la denuncia constitucional. | Foto: Composición (Infobae)

El congresista Alex Flores Ramírez (Perú Libre) presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. La razón dada por el legislador fue por un presunto “abuso de autoridad” ante los constantes pronunciamientos en contra del presidente Pedro Castillo.

“Hemos presentado acusación constitucional contra Walter Gutiérrez por extralimitarse a sus funciones utilizando la Defensoría para emitir opiniones políticas sesgadas con el golpismo, faltando reiteradamente a la imparcialidad que debería guardar”, informó a través de su cuenta de Twitter.

Flores Ramírez sostuvo que Walter Gutiérrez ha emitido constantes críticas y juicios politizados desde hace algún tiempo, los cuales “exceden sus atribuciones en desmedro de principios democráticos”.

Dijo que, si bien la Constitución Política establece que la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública, el titular de esta entidad habría estado excediendo sus prerrogativas y lanzando afirmaciones no corroboradas en la prensa.

Por ello, mediante la denuncia, solicitó su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años.

“El fin de semana (Walter Gutiérrez) demandó la renuncia del jefe del Estado, argumentando una serie de conceptos de carácter personal y usa la Defensoría para atacar al gobierno de turno. Y no son hechos aislados, sino un patrón de conducta, quien no pierde cuanta oportunidad tiene para emitir opiniones en las cuales muestra una postura política en contra del presidente de la República”, afirmó el congresista de Perú Libre a RPP Noticias.

JUSTIFICACIÓN DEL CONGRESISTA

En el documento de la denuncia, el congresista Alex Flores justificó su medida señalando que el abogado ha “actuado a nombre propio para favorecer a cierto sector político que pretende que el Presidente de la República no cumple con el mandado constitucional de ejercer el cargo por el periodo de cinco años”.

Señaló que Gutiérrez infringió el artículo 39 de la Constitución, el cual menciona que “todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”. Además, mencionó que infringió el artículo 36 del Código Penal, sobre el abuso de autoridad.

“En este caso él ha tomado un partido por la renuncia presidencial; es decir, eso no puede darse en un defensor del Pueblo, porque el señor es defensor de todos los peruanos, no solo de aquellos que piden la renuncia y, por lo tanto, él está haciendo uso indebido de esta noble institución para dar opiniones personales, políticas, sesgadas”, indicó en una entrevista con RPP Noticias.

“Ya teniendo este prejuicio parcializado a favor de la renuncia, creo que no sería un garante en nombre de todos los peruanos. Por lo tanto, lo que aquí estamos pidiendo es que el señor se limite a cumplir las funciones de un defensor del Pueblo, recordando que él es el defensor de todos los peruanos, no solo de un sector que no está de acuerdo con el Gobierno”, agregó.

DEFENSOR DEL PUEBLO PIDIÓ LA RENUNCIA DE PEDRO CASTILLO

El incidente que menciona el legislador, donde el defensor del Pueblo habría optado por pedir la renuncia de Pedro Castillo, se dio luego del toque de queda del 5 de abril y todos los desenlaces que tuvieron las manifestaciones en la capital. Además, tras este hecho, las protestas por el paro de transportistas continuaron y el número de fallecidos aumentó.

En sí, mediante un documento difundido el 9 de abril, Walter Gutiérrez hizo un pedido al mandatario para que renuncie.

“La renuncia es una forma de solución a la que han acudido exmandatarios cuando han advertido la gravedad de la crisis y comprendiendo que ellos mismos eran un obstáculo para encontrar la salida”, indica en el documento.

Por ese motivo, y para salvaguardar los derechos fundamentales y la administración pública, “la Defensoría del Pueblo le demanda (que) realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”.

El titular de la institución también recordó que, desde que Castillo asumió el poder, advirtieron en reiteradas ocasiones que no se estaba respetando lo que manda la Constitución y el orden jurídico.

