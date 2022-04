Excomandante del Ejército afirmó que Pedro Castillo le pidió ascender a coroneles

El excomandante José Vizcarra presentó los mensajes que recibía del presidente Pedro Castillo. | Foto: Composición (Infobae)

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, ratificó su versión sobre que el presidente Pedro Castillo le pidió ascender a los coroneles Carlos Sánchez Cahuamanca y Ciro Bocanegra Loayza.

El excomandante participó en calidad de testigo del grupo de trabajo del Parlamento, vía conferencia virtual. Presentó una serie de capturas de pantalla de lo que parecen ser mensajes que habría compartido con el mandatario, a quien guardó en sus contactos como ‘Profe’.

De esta forma, confirmó que se le solicitó ascender a los dos coroneles. En el caso de Bocanegra, le pidió ascenderlo al cargo de general de brigada.

“Le solicité al presidente que solamente estemos el ministro (de Defensa, Walter Ayala) y él. Efectivamente, accedió. Le volví a explicar ‘Este señor no puedo ascender’. El presidente me escuchó en forma callada hasta que, al final, me dijo ‘Bueno, señor general, respetaremos entonces la decisión que usted ha planteado como institución’. Pero me dijo ‘Solamente quiero preguntarle algo. Dígame y ¿no podemos hacer nada por el señor Ciro Bocanegra? Ya me insistió de uno, nomás”, contó en la comisión.

Asimismo, en los mensajes que habría recibido del mandatario se muestra que este le habría pedido comunicarse con el entonces secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco; lo cual resultó extraño para Vizcarra.

El presidente le escribió por WhatsApp: “General, buenas tardes, le pido conversar con Bruno para unos temas urgentes”. Luego le adjunto el contacto del exsecretario.

“No había ningún tema (que conversar) con el secretario. Normalmente, el canal es el ministro de Defensa”, expresó Vizcarra durante su testimonio en el Congreso.

De esta forma, confirmó que existieron presiones por parte de Bruno Pacheco, sobre quien ya pesa una orden de prisión preventiva de 36 meses por el caso del Puente Tarata III.

“Me manda otro mensaje, que parece que él lo estaba reenviando del pedido que le había hecho alguien. Dice: ‘Comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe para coronel’”, agrega.

En los mensajes de pantalla se ve que dicho mensaje tenía la notificación de haber sido reenviado de otro chat. Esto querría decir que el mandatario estaba recibiendo pedidos u órdenes de una tercera persona sobre a qué personas ascender dentro de las Fuerzas Armadas.

El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, confirmó que ya ha escuchado a 25 testigos en este caso. De estos, la calidad de 8 de estos han cambiado a ‘investigados’.

El excomandante general del Ejército, José Vizcarra, asistió a la comisión de Fiscalización en calidad de testigo. | VIDEO: TV Perú

¿DE QUÉ TRATA EL ESCÁNDALO DE LOS ASCENSOS EN LAS FF.AA.?

El caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas se dio a conocer cuando Pedro Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, el general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre del año 2021.

Los dos generales habían sido designados por el mandatario en agosto, denunciaron haber recibido presiones del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno. Estos ascensos no se concretaron.

Así, la Fiscalía de la Nación abrió investigación el 11 de noviembre contra Ayala y Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.

Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si incurrieron en “la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal”, según un documento de la Fiscalía.

SEGUIR LEYENDO