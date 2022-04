Conoce a Joaquín Torres, el peruano que ganó medalla de plata en Panamericano

En los últimos años, los deportes individuales y de contacto, también han dado enormes alegrías a los peruanos obteniendo medallas, que nos enorgullecen cuando se paran en el podio, con la gloriosa bandera blanquirroja, Joaquín Torres, peleador de jiu-jitsu, no ha sido la excepción, puesto que obtuvo la medalla de plata en el Panamericano de Brazilian Jiujitsu.

Él desde hace cuatro años dejó sus comodidades en Lima e hizo maletas para radicar en Miami, Estados Unidos y buscar hacerse un nombre en el jiu-jitsu. Por esa razón, Infobae lo llamó para que nos cuente su historia de éxito.

Felicidades, nos enteramos qué ganaste la medalla de plata en un Panamericano de Jiujitsu, ¿qué tan fuerte estuvo la competencia?

Estuve en el Panamericano de la IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) en Orlando, Florida. Tuve 4 duras luchas, en las cuales gané 3, y perdí la final contra un rival brasileño.

¿Desde hace cuánto practicas esta arte marcial?

Hago Brazilian jiu-jitsu hace casi 11 años. Me mudé a Miami hace 4 años para entrenar y competir en el máximo nivel. Acá obtuve muy buenos resultados en muchas competencias y fui graduado a Cinturón Negro por mi maestro Roberto Cyborg Abreu en el 2019.

¿Por qué decidiste practicar ese deporte?

Empecé con el Jiu-Jitsu en el 2010, luego de haber estado compitiendo en MMA por un par de años. He hecho además boxeo, y debo decir que el Jiu-Jitsu es el arte marcial más completa y efectiva de todas. Además de enseñarte defensa personal, te ayuda mucho en la concentración, enfoque y disciplina.

¿Qué próximas competencias vas a afrontar?

El 15 de mayo voy a estar peleando en Chicago. Normalmente, trato de competir una vez al mes para no perder el ritmo. Luego debería estar peleando 2 o 3 torneos más antes del Mundial que será en septiembre en Las Vegas, Nevada.

¿Cuáles han sido los logros más importantes practicando ese deporte?

El logro más importante sin duda fue el American National del 2020. Fue un torneo duro y difícil. Obtuve la medalla de Oro en la Categoría Super-Pesado (hasta 100.5 kg), teniendo en cuenta que yo peso 90 kg, pero me gusta y me siento más cómodo peleando con gente más grande que yo. Luego el Panamericano de hace algunos días también fue un logro muy valioso.

Entonces, ¿siempre te gusto practicar los deportes de contacto?

Sí, como dije, empecé muy joven. A los 16 años con MMA, y luego de haber estado compitiendo me pase al Jiu-Jitsu. Siempre fui una persona competitiva, y además disciplinada. El Jiu-Jitsu me dio más disciplina y valores, qué es algo importante en toda persona. Es por eso que se dice que el Jiu-Jitsu es el único deporte que tiene familia.

¿A quién admiras?

Admiró a muchos atletas, pero la persona que más ejemplo y ayuda me ha dado ha sido mi profesor Roberto Cyborg Abreu. Por el hecho de seguir peleando a los 41 años en el máximo nivel. Él consiguió la medalla de Oro en el panamericano de hace algunos días en la categoría ultra pesado. Desde que me mude a Miami, el Jiu-Jitsu me ha dado muchas oportunidades y me ha abierto las puertas de mucha gente. Planeo seguir dejando ejemplo de perseverancia y de constancia para conseguir los objetivos que uno de traza. Tengo dos hermanos menores y ellos están siguiendo mi camino.

¿Existe alguna diferencia del nivel de Jiujitsu entre Estados Unidos y Perú?

Siempre digo que las potencias latinoamericanas, además de Brasil obvio, son Perú, Ecuador y Argentina. Nosotros tenemos sangre guerrera, y difícil de derrotar. No solamente en este deporte.

En Miami, y en USA en general están los mejores, el simple hecho de poder estar entrenando en FightSports, me ha dado un roce y nivel increíble, que difícilmente hubiera podido haber alcanzado en Perú. En el tatami tenemos un mínimo de 20 Black Belts por entrenamiento.

¿Por qué decidiste emigrar a Miami?

El plan lo tuve desde que terminé la Universidad. Estudié Marketing en la UPC, y una vez que me gradué vendí mi auto, y con algunos ahorros me mudé a Miami. Como mencioné antes, las oportunidades, nivel de entrenamiento y competencias son las mejores acá en USA. Gracias a Dios pude obtener una visa de atleta, y luego la residencia (greencard).

¿Algún mensaje hacia los jóvenes que anhelan practicar jiujitsu?

A los 5 años tuve un accidente de auto y tuve fractura de fémur. Tuve riesgo de quedarme cojo y parapléjico. Gracias a Dios me pusieron un clavo en la pierna y el hueso soldó luego dedos operaciones. Ahora no tengo problema alguno. Como siempre digo, solo ha perdido quien no se arriesga. Si no hubiera decidido venirme a vivir a Miami, tal vez no estaría en el camino correcto de cumplir mis sueños. Por eso siempre digo que uno tiene que dejar el miedo, excusas, pretextos y buscar lo que le hace feliz.

