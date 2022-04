Caos y reclamos en Migraciones tras el inicio de la atención para obtener el pasaporte

Caos y malestar en inicio de atención en oficina de Migraciones | VIDEO: RPP TV

Se inició la atención en sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Breña, pero inmediatamente el caos se apoderó del lugar luego que decenas de personas reclamaron que se está rechazando a aquellos cuyos viajes no están dentro de las 48 horas cumplidas. La policía tuvo que intervenir para poner orden, pero los reclamos y protestas no cesan en el lugar.

De acuerdo a información de América TV, son cientos de personas que están haciendo largas filas desde ayer en la noche, pero al momento de ingresar para tramitar el documento de viaje les indican que deben regresar mañana miércoles o a las 5 de la tarde de hoy para poder ser recién atendido, pero muchos exigen ingresar ya que temen perder sus vuelos como pasó ayer en el aeropuerto Jorge Chávez, donde decenas de viajeros perdieron sus vuelos al no tener a tiempo el pasaporte.

En el lugar varias personas también denunciaron que se están vendiendo filas a familias y eso complica la situación de los que realmente necesitan el pasaporte.

Hoy Migraciones atenderá a las citas programadas, personas que necesiten tramitar el pasaporte de emergencia y aquellos con viajes en las próximas 48 horas cumplidas. Otros que no tengan cita o sin urgencia no podrán ingresar a la sede de Migraciones.

“Me han informado que hoy pueden atender porque ayer me dijeron que estaba saturado. Yo he ido a la puerta y me han dicho que no habrá preferencial”, acotó un catedrático.

Ayer, pese a que se retomó la atención en el aeropuerto Jorge Chávez, tras la llegada de un lote de pasaportes de emergencia, muchos ciudadanos y familias enteras que tenían vuelos por abordar, no pudieron viajar y demoraron en recibir el documento indispensable para trasladarse.

Hasta el momento, la única aerolínea que se ha pronunciado fue Latam, empresa que informó que no cobrará ningún tipo de penalidad a sus clientes a causa de este problema.

La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que “tras la demanda de pasaportes surgida por la cercanía del feriado largo, la actual administración ha logrado obtener un adelanto de entrega del documento de viaje por parte del proveedor contratado este año, los cuales serán remitidos hoy a nuestras diversas sedes”.

“Asimismo, al mes de julio de 2022, habremos recibido un total de 700 mil pasaportes para cubrir la demanda de la ciudadanía durante este año”, recalcan.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones pide disculpas a la ciudadanía por los incidentes ocurridos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y en la sede central, y garantiza que la atención correcta de los ciudadanos se desarrollará sin mayores inconvenientes”, indican.

FALTA DE PASAPORTES

Desde enero de este año se advirtió que Migraciones no podía cumplir con la entrega de los pasaportes a tiempo, incluso con citas programadas de seis meses de retraso, por ello para acceder a este documento de manera inmediata era presentar un boleto de viaje y con ello tramitar el documento de emergencia en el mismo aeropuerto, pero ayer esto también falló.

Según el jefe de Migraciones, Jorge Fernández, la falla en el sistema se debió a la antigüedad del sistema adquirido en el 2014 y se encuentran pidiendo al MEF un proyecto de inversión para adquirir un nuevo sistema.

Pese a esto, Fernández ha asegurado que los 700 mil pasaportes recién adquiridos llegarán por lotes hasta julio de este año.

La gerenta general de Cómex-Perú, Jessica Luna, lo que ocurrió ayer en el aeropuerto y la central de Migraciones responde a la designación de funcionarios sin experiencia e inestabilidad en los puestos, ya que en los últimos meses hemos tenido tres superintendentes, sin contar los cuatro ministros del Interior.

SEGUIR LEYENDO