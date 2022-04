Migraciones debió prever esta contingencia hace años, afirma el presidente de Aspec

Crisis del Pasaporte en el Perú por fallas en sistema de impresión

Hoy fue un lunes caótico en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, debido a que la impresión de pasaportes se detuvo por un fallo en el sistema. Esto generó grandes colas y malestar entre los viajeros que no pudieron viajar por la falta de este documento. Según indicó el jefe de Migraciones, Jorge Fernández, este problema no se suscitó por la falta de las libretas del pasaporte, sino porque el sistema informático falló y no permitió la impresión de los pasaportes.

“Ya se está imprimiendo en el aeropuerto, y esperamos solucionar la contingencia lo antes posible”, anotó.

Explicó que cuando una libreta del pasaporte ingresa al sistema de impresión sale vacía porque no existe la identificación. “No se convierte en un pasaporte, y ese es el problema que tenemos en este instante”.

Al respecto, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), señaló que la explicación oficial es que se produjo una falla general en el sistema de impresión de los pasaportes, la misma que ocasionó que muchos pasajeros perdieran sus vuelos. Aducen que el mencionado sistema operativo es muy antiguo ya que se adquirió en el año 2014 y que no ha sido actualizado y reemplazado por uno mejor y más moderno. Por eso colapsó.

“Lo llamativo es que, hace años, Migraciones debió prever esta contingencia y coordinar con el MEF para la compra de una nueva plataforma. Resulta incomprensible por qué no se hizo”, afirmó el especialista.

En cuanto a los afectados, decenas de personas perdieron sus vuelos debido a este fallo. Mientras que otras decidieron pagar la penalidad para poder mover la fecha de sus vuelos. Una señora aseguró haber pagado más de 4 mil soles por ese concepto por los pasajes de ocho de sus familiares.

Cáceres manifiesta que el pasajero no puede perjudicarse por un hecho ajeno por completo a él porque, precisamente uno de los derechos que le asiste según el Código del Consumidor, es a la protección de sus intereses económicos. Asimismo, con arreglo al Principio Pro Consumidor, en cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores.

En consecuencia, dijo que corresponde a Migraciones, que forma parte del aparato estatal, “diseñar e implementar las medidas que sean necesarias para que los consumidores perjudicados sean resarcidos para lo cual es aconsejable que coordinen con las aerolíneas. De no ser así, estos tendrán que acudir al Indecopi”.

El jefe de Migraciones dijo que se viene trabajando en un proyecto que se presentará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que involucra 301 millones de soles, que permita actualizar e independizar el sistema de proveedores extranjeros, y no depender de terceros para la emisión de pasaportes.

Superintendente de Migraciones justifica falta de pasaportes | VIDEO: Canal N

SERVICIOS DEL ESTADO

El titular de Aspec refiere que el Estado es el principal prestador de servicios del país y debe procurar que estos tengan la mayor idoneidad posible. Sin embargo, muchas veces ello no ocurre. “En tales casos, los consumidores pueden solicitar el libro de reclamaciones. Al respecto hay que recordar que, en armonía con el D.S. N° 042-2011-PCM, todas las entidades de la administración pública deben contar con uno”, aseveró.

En tal caso, la entidad pública está obligada a responder al usuario, por medios físicos o electrónicos, en un plazo máximo de 30 días hábiles, informándole, de ser el caso, acerca de las medidas adoptadas para evitar el acontecimiento de hechos similares en el futuro.

SEGUIR LEYENDO: