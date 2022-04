Waldemar Cerrón responde a María del Carmen Alva sobre posibilidad de adelanto de elecciones

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sorprendió al mostrar cierta apertura al adelanto de elecciones como una de las salidas para detener la crisis que enfrenta el país. Si bien existen quienes tomaron con soltura lo señalado por la parlamentaria, existen quienes han decidido mostrar su rechazo a la posibilidad de que los peruanos y peruanos acudan a las urnas para renovar a los integrantes de la clase política.

El oficialista Waldemar Cerrón respondió diciendo “Que se vayan los que no quieren trabajar, los que no están de acuerdo con el servicio a las mayorías, que se vayan quienes han creído que el país les corresponde y porque ganó un partido que no les gusta, todos deben irse. Abajo la política del odio y de la envidia”.

El vocero de la bancada de Perú Libre recalcó que aquellos elegidos en los comicios del 2021 deben permanecer en sus cargos durante el periodo que les corresponde; es decir, hasta julio del 2026. Sobre la labor del Legislativo dijo que desde ahí se han aprobado medidas pensadas en el beneficio de la población, aunque existen quienes se resisten a reconocer que existe un nuevo gobierno.

“Las elecciones se han dado para que se considere un periodo de 5 años. Que haya personas que no entienden que estamos en un gobierno distinto, que acaba de aprobar sobre todo esta compensación de tiempo de servicios al 100% a los docentes, que está exonerando el pago al IGV de productos básicos, y que está a favor de las mayorías, ¿por qué tendría que irse?”, dijo desde los exteriores de la sede del Poder Legislativo.

SENTIR CIUDADANO

Una reciente encuesta de Ipsos ha revelado la percepción que tiene la ciudadanía sobre el trabajo del Poder Ejecutivo y Legislativo. Sobre este último, el estudio revela que solo el 12% de encuestados cree que realiza una mejor labor que aquel liderado por el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, a pesar de las constantes críticas al mandatario, el Ejecutivo obtuvo un 20% de respaldo. Un aplastante 64% considera que ninguno de los dos está haciendo una buena gestión y solo el 4% no precisa su postura.

La investigación hecha por Ipsos también revela que 63% es el porcentaje de encuestados que señaló que Pedro Castillo debería renunciar frente a un 35% que considera que su gobierno debe durar hasta el periodo por el que fue elegido. Tan solo el 2% no precisa su postura ante esta pregunta. Cabe recordar que tanto el Congreso como la Defensoría del Pueblo han remitido un comunicado al mandatario solicitándole que dimita al cargo para el que fue elegido a mediados del año pasado.

Una reciente encuesta da cuenta de la percepción de la población tras las últimas polémicas decisiones del mandatario.

Ante una posible salida de Pedro Castillo del cargo, cabe recordar que a finales de marzo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que el 80% de encuestados considera que ante este escenario se debería convocar a elecciones generales. Sin embargo, durante los últimos días varios representantes del Ejecutivo han repetido en varias oportunidades que el mandatario no tiene intención de dimitir.

“De ninguna manera (no va a renunciar). El presidente Castillo está sólido, el presidente Castillo tiene la fuerza de la democracia, tiene la fuerza de un proceso que lo eligió como presidente porque el país no quiso la otra opción”, fueron las declaraciones del ministro de Cultura, Alejandro Salas durante los días marcados por protestas en diversas partes del país.

