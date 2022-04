Universitario: Luis Urruti mostró su rutina de recuperación y dejó mensaje optimista

El delantero de Universitario Luis Urruti publicó un mensaje acompañado de un video en el que da cuenta de su recuperación física tras sufrir una grave lesión a la rodilla.

El pasado 5 de marzo, Luis Urruti fue titular en partido entre Universitario y Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, a los 32 minutos el jugador charrúa salió lesionado con visibles muestras de dolor en la rodilla.

El diagnóstico de Luis Urruti fue una rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda. El futbolista uruguayo a su país a los pocos días de confirmarse la gravedad de su lesión fue operado con éxito y ahora publicó en sus redes sociales los trabajos físicos que realiza para su recuperación.

“Cada día qué pasa, es uno menos para volver”, citó Luis Urruti en su cuenta personal de Twitter y acompañó a la frase con un video en el que mostraba parte de sus trabajos de rehabilitación.

En pocas horas, los hinchas cremas mostraron su afecto y apoyo al futbolista con cerca de dos mil reacciones positivas en redes sociales. Además, casi 200 comentarios de apoyo en el tuit publicado.

El club Universitario también se pronunció sobre la publicación de Luis Urruti. “¡Y dale, «Tito»! #ElMejorDeLosEquipos #YdaleU”, fue el mensaje de la institución crema al momento de ‘retuitear’ el post de uruguayo.

Luis Urruti se recupera de una grave lesión a la rodilla en su natal Uruguay

La buena relación de Luis Urruti, el club Universitario y los hinchas se reforzaron con esta dificil situación. Desde el primer momento, se dieron muestras de solidaridad y apoyo al futbolista que fue agradecido en los diferentes momentos que ha venido superando.

“Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito. Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo. A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aún más fortaleza. Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. Gracias a todos. Y dale U”, escribió el 8 de marzo luego de conocerse la lesión.

Luis Urruti recibió el alta médica en una clínica uruguaya tras ser operado de la rodilla y también reiteró su agradecimiento. “Gracias a Dios ya me dieron el alta, agradecido con los directivos de Universitario, a Jean Ferrari por dejarme venir a operarme acá con el médico que yo quería y conocía. Agradecer a mis compañeros, a mi familia y contento de haber salido de esta. Ahora pensar en volver más fuerte que nunca. Estoy agradecido con la hinchada, que no me dejan de escribir y dar su apoyo. La verdad que estoy sorprendido por el cariño que me han brindado todo este tiempo y espero devolvérselo cuando regrese, de lograr la tan ansiada 27 que ellos desean. Todo el tiempo se han portado muy bien, me han llamado, en todo momento me escriben, no tengo palabras para agradecer a toda la gente. Ahora a prepararse para la recuperación que es la parte más difícil porque lleva un tiempito, pero con las mismas ganas de siempre”, afirmó al salir de la clínica a Willax Deportes desde Uruguay.

La recuperación de Luis Urruti fue tomar entre seis u ocho meses, según la evolución de su dolencia y con optimismo se espera que pueda regresar a las canchas para disputar el tramo final del Torneo Clausura con Universitario.

ASÍ FUE LA LESIÓN DE LUIS URRUTI EN PARTIDO CON UNIVERSITARIO

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1

SEGUIR LEYENDO