Secretaria de Nuevo Perú responde a las críticas de Anahí Durand tras su salida de la organización

La organización política Nuevo Perú ha decidido responder a las duras críticas vertidas por Anahí Durand, la exministra de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno de Pedro Castillo. La exintegrante del Ejecutivo consideró que la organización cometía un “error estratégico” al sumarse “al campo opositor ya copado por la derecha, fungiendo de furgón de cola del centro derecha. La línea de ‘oposición democrática’ que se impuso en el Nuevo Perú ya es utilizada por los Morados y otros sectores privilegiados”.

El comunicado publicado en las redes sociales de la secretaria nacional, Evelyn Capchi, asegura que en ningún momento se puso en discusión el profesionalismo, convicciones ni el balance político de la gestión de Durand a cargo del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, añadió que “quedó en duda esto último”. Sobre la postura de Nuevo Perú, señaló que se respaldó al gobierno “refrendado por un programa para iniciar las transformaciones”, hecho que les motivó a poner sus cuadros técnicos a disposición.

“Pero lo que no dice, y guarda silencio la compañera Anahí, es que Castillo, proclamado presidente, dejó de apoyarse en la fuerza que el movimiento social le brindó incondicionalmente, e inexorablemente fue abandonando el programa y los acuerdos por él firmado; en aras de buscar consensos con la derecha, una derecha que desde el primer día no lo quiso y no lo quiere en el Gobierno” también logra leerse en la misiva publicada. Cabe recordar que Verónika Mendoza, excandidata presidencial por Nuevo Perú, se acercó a la campaña del hoy presidente de la república para mostrar su apoyo e intentar acercarlo a los lineamientos que habían defendido durante la temporada electoral.

Anahí Durand, exministra de la Mujer, junto al presidente Pedro Castillo. Foto: Andina.

RESPUESTA DIRECTA

La representante de Nuevo Perú culpó a Vladimir Cerrón de generar el cambio de dirección ocurrido desde el Ejecutivo. “(Es) proclive a encontrar enemigos en la izquierda y buenos amigos en la derecha. En contubernio con Vladimir Cerrón terminaron desprendiéndose de los únicos 4 ministros de izquierda o progresistas del gabinete ministerial y reemplazándolos por gente de derecha. De esa manera se alejó de la gran oportunidad para iniciar el proceso de transformaciones en beneficio del país y las mayorías”, afirma Capchi.

Sobre las afirmaciones de Durand en que señaló que Nuevo Perú había optado por acercarse a la centro derecha, la secretaria nacional de la organización política pidió que “no se confunda ni pretenda confundir” haciendo ese tipo de comentarios. “Esto es una distorsión de la realidad. La política se manifiesta en consignas concretas para la acción: emplazo a la compañera a que demuestre que el NP levanta la política de esos sectores, como ‘adelanto de elecciones’ o ‘fuera Castillo’ o ‘vacancia’”, sentenció.

“Por eso nuestras consignas son: “Castillo, cumple tus promesas”, “Castillo, no al alza del nivel de vida” “Ni golpismo ni traición” “nueva Constitución”. Le preguntamos dónde se encuentra la “línea centrista” o ¿acaso esos sectores plantean lo mismo? No somos furgón de cola ni del centrismo ni del oportunismo”, agregó la representante de la agrupación que en algún momento buscó crear estrechos vínculos con el gobierno de turno. Al finalizar el comunicado, se recordó la decisión de Durand de abandonar la presidencia de Nuevo Perú para seguir trabajando como asesora en la presidencia del Consejo de ministros, grupo de trabajo liderado por Aníbal Torres. Sobre esta decisión, Durand ya había señalado que responde al deseo de formar parte de un “gobierno popular que debe relanzarse”.

