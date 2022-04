Programación de partidos de hoy, domingo 10 de abril EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El Manchester City vs. Liverpool será uno de los duelos atractivos de este domingo. |

Este domingo 10 de abril vuelve a rodar el balón en varias partes del mundo. Y es que es un día en donde podrás disfrutar de diversos encuentros, tanto en el plano nacional con la Liga 1 como en el internacional con las principales ligas europeas y sudamericanas. También habría participación de jugadores peruanos, por lo que no puedes perderte estos compromisos.

A nivel local, Universitario de Deportes y Alianza Lima sostendrán encuentros ante rivales que los complicarán en su lucha por el título. Mientras que los ‘merengues’ visitarán la difícil ciudad de Ayacucho para medirse ante los locales, los ‘blanquiazules’ tratarán de imponerse en casa ante UTC y revertir su posición en la tabla.

De otro lado, en el fútbol español, el Celta de Vigo visitará al Espanyol pero no podrá contar con la presencia de Renato Tapia, quien padece de un proceso gripal, tal y como informó el propio club vigués. En el mismo país, el Levante recibirá a un Barcelona entonado en LaLiga (tercero con 57 puntos) y con la intención de acercarse al líder Real Madrid (72 puntos) en busca de una remontada histórica.

El partido de la fecha en el Viejo Continente será, sin duda, el Manchester City vs. Liverpool. Ambos equipos con propuestas ofensivas y con la mínima distancia de un punto en la tabla de posiciones a favor de los ‘cityzens’. De ahí que este encuentro probablemente decida al próximo campeón de la Premier League, ya que podría sacar una ventaja considerable.

Por otra parte, en la MLS, el Charlotte FC de Yordy Reyna jugará de local ante el Atlanta United. Se espera que el atacante peruano sea considerado para este duelo que será fundamental para levantar un equipo que se ubica en el puesto 10 de la Conferencia Este con 6 puntos, aunque a 3 del quinto lugar y a 10 del primero.

Además, la selección peruana femenina sub-20 tratará de levantar cabeza tras sus dos primeros tropiezos ante Venezuela y Chile. El rival de turno es Argentina, por lo que no la tendrá nada fácil. La ‘bicolor’ se ubica en el último lugar sin apenas sumar un punto. Por tal motivo, el esfuerzo en el campo de juego es lo que mostrarán para sacar el mejor resultado posible.

A continuación, la programación completa de partidos con los horarios y canales:

Liga 1 de Perú

1:15 p.m.: Alianza Lima vs. UTC - GOLPERU

3:00 p.m.: ADT vs. Sport Boys

3:30 p.m.: Ayacucho FC vs. Universitario - GOLPERU

6:00 p.m.: Universidad San Martín vs. Melgar - GOLPERU





LaLiga de España

7:00 a.m.: Osasuna vs. Alavés - ESPN 3, Star+

9:15 a.m.: Espanyol vs. Celta de Vigo - ESPN 3, Star+

11:30 a.m.: Elche vs. Real Sociedad - DirecTV Sports

2:00 p.m.: Levante vs. Barcelona - DirecTV Sports





Premier League de Inglaterra

8:00 a.m.: Norwich vs. Burnley - Star+

8:00 a.m.: Leicester City vs. Crystal Palace - Star+

8:00 a.m.: Brentford vs. West Ham - ESPN Extra, Star+

10:30 a.m.: Manchester City vs. Liverpool – ESPN, Star+





Serie A de Italia

5:30 a.m. Genoa 1-4 Lazio

8:00 a.m.: Napoli vs. Fiorentina – ESPN, Star+

8:00 a.m.: Sassuolo vs. Atalanta - Star+

8:00 a.m.: Venezia FC vs. Udinese - Star+

11:00 a.m.: AS Roma vs. Salernitana - ESPN 2, Star+

1:45 p.m.: Torino vs. AC Milan – ESPN, Star+





Bundesliga de Alemania

8:30 a.m.: Bochum vs. Bayer Leverkusen - Star+

10:30 a.m.: Eintracht Frankfurt vs. Freiburg - Star+

12:30 p.m.: RB Leipzig vs. Hoffenheim - Star+





Ligue 1 de Francia

10:05 a.m.: Lens vs. Niza - Star+

12:00 p.m.: Strasbourg vs. Olympique de Lyon - Star+

2:00 p.m.: Olympique de Marsella vs. Montpellier - Star+





Copa de la Liga de Argentina

12:00 p.m.: Estudiantes LP vs. Central Córdoba - AFA Play, TyC Sports

12:00 p.m.: Patronato vs. Banfield - AFA Play

2:30 p.m.: Platense vs. Racing - AFA Play, Star+

5:00 p.m.: River Plate vs. Argentinos Juniors - AFA Play, ESPN, Star+

7:30 p.m.: Huracán vs. Barracas Central - AFA Play, TyC Sports





Brasileirao

9:00 a.m.: Coritiba vs. Goias - Star+

2:00 p.m.: Atlético Mineiro vs. Internacional - Star+

2:00 p.m.: Botafogo vs. Corinthians - Star+

4:00 p.m.: Fortaleza vs. Cuiabá - Star+

5:00 p.m.: Sao Paulo vs. Paranaense - Star+

5:00 p.m.: Avaí vs. América MG - Star+





Sudamericano Femenino Sub-20

5:00 p.m.: Colombia vs. Venezuela - DirecTV Sports

7:30 p.m.: Argentina vs. Perú - DirecTV Sports





MLS de Estados Unidos

12:30 p.m.: Charlotte FC vs. Atlanta United - Star+

6:30 p.m.: Austin FC vs. Minnesota United - Star+

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star+, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra, GOLPERU, DirecTV Sports en canales 610 y 1610. Además, en AFA Play y TyC Sports.

SEGUIR LEYENDO