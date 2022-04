Andrés Hurtado enfurece al saber que lo criticaron por reunirse con Pedro Castillo: “Que miércoles les importa”

Andrés Hurtado molesto con la clínica San Juan de Dios. (Foto: Captura de Panamericana)

Andrés Hurtado recordó que hace unas semanas se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno para hablar de los niños que sufren cáncer y no tienen los recursos económicos para el tratamiento. El conductor de televisión expresó su fastidio al saber que en Twitter lo habían criticado por conversar con el presidente durante varias horas.

El conductor de Sábado con Andrés resaltó que su programa se dedica a dar asistencia social a los más necesitados del país, por lo que solo se encuentra enfocado en que las personas de bajos recursos reciban ayuda, restando importancia a la crisis social que vive el Perú.

“ Entiendan país, una inyección cuesta 14 mil soles para que vivan 30 días (muchos de los niños enfermos) o sea al otra mes mueren. Eso fui a hablar con el presidente ”, manifestó bastante molesto le conductor de televisión.

En ese sentido Andrés Hurtado mencionó que no podía creer que haya habido gente que lo haya criticado duramente por haber conversado con el mandatario durante horas para poder conseguir el medicamente que necesitan los niños.

“Me dijeron te quedaste tres horas con 15 minutos ¿tanto hablaste? Y a ustedes que miércoles les importa lo que hablo, lo que no hablo ”, comentó el conductor de televisión durante la emisión de su último programa.

Asimismo, Andrés Hurtado lamentó que la compra de los medicamentos que necesitan los niños con cáncer finalmente no se haya concretado debido a los problemas políticos que enfrenta el presidente Castillo debido a las manifestaciones masivas en su contra.

“ Estoy esperando que pase todo este problema, porque a mi me importa un bledo los problemas del presidente con el país . Disculpen ese no es mi tema, mi tema son ellos (los pequeños), que no mueran”, añadió.

Recordemos que Andrés Hurtado, semanas atrás, había dicho que durante su reunión con Pedro Castillo logró ser escuchado y el presidente se encontraba preparando un discurso para tratar el tema del cáncer infantil, pero este importante anuncio lo haría luego de solucionar sus enfrentamientos con el Congreso.

Andrés Hurtado resaltó que se reunió con el presidente Pedro Castillo para solicitarle medicinas para los niños con cáncer.

LA LLAMADA DE PEDRO CASTILLO A ANDRÉS HURTADO

El pasado mes de febrero, Andrés Hurtado convocó a Pedro Castillo para que pueda unirse a la campaña a favor de los niños con cáncer y cuadriplejia. Grande fue la sorpresa cuando el mandatario llamó al programa para aceptar el pedido solidario.

“ El cáncer es una enfermedad que trae mucho sufrimiento a las familias del Perú y el mundo, por eso creo importante que juntos trabajemos como peruanos para enfrentar este mal y todos los problemas del país, y a los niños y las niñas del país. Quiero unirme a tu generosidad, mi estimado Andrés, y quiero decirle a ustedes (a los niños con cáncer) que los voy a recibir en Palacio de Gobierno ”, manifestó el presidente.

SEGUIR LEYENDO: