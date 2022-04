Esto es Guerra: Rafael Cardozo empuja con fuerza a Facundo González en plena competencia y recibe dura sanción

Rafael Cardozo empuja con fuerza a Facundo González durante competencia. (Foto: Captura de América Tv)

¡Se descontroló! Durante la última edición de Esto es Guerra, una mala acción de Rafael Cardozo provocó que la producción sancione a su equipo, pues el brasileño de manera predeterminada empujó a Facundo González cuando ambos se encontraban en plena competencia.

El accionar del capitán de los ‘combatientes’ provocó la indignación de la misma Johanna San Miguel, quien no dudó en reclamarle por su actitud antideportiva frente a cámaras.

Este tenso momento se vivió cuando ambos participantes debían enfrentarse en un juego relacionado a la película de Sonic. Ellos fueron puestos a correr en direcciones opuestas, por lo que en algún momento del camino se debían de encontrar cara a cara.

Rafael Cardozo aprovechó este momento para darle un buen golpe a su compañero , el cual en un primer momento fue pasado por alto; sin embargo, al notar que lo volvió a hacer, Míster G intervino y pidió que la competencia sea suspendida.

De inmediato el comentarista señaló que la producción había notado que el brasileño estaba jugando de manera agresiva, algo que no estaba permitido hacerse dentro del reality, por lo que su equipo debía sufrir las consecuencias de sus actos.

Es así que Míster G determinó que los ‘combatientes’ iban a perder 1000 puntos de manera inmediata . Esta medida causó alarma entre los integrantes del equipo, quienes empezaron a reclamar asegurando que un día antes Ducelia Echevarría había hecho lo mismo.

En ese mismo sentido, Rafael Cardozo lejos de aceptar su error salió a defenderse asegurando que él corrió de manera recta sin medir el peligro, por lo que cuando se encontró frente a frente con Facundo González era inevitable que se choquen.

“ Ayer pasó lo mismo con las mujeres (...) No es violencia. Me fui por el medio. Simplemente, corrí y me choqué. El público va a sacar su cuenta ”, exclamó el chico reality ante la sanción.

Cabe precisar que en las imágenes que mostró el programa se puede ver claramente que Rafael Cardozo es quien en todo momento busca chocar de manera frontal con su compañero, esto se hace más notorio cuando se cruzan por segunda vez, pues mientras el argentino intenta esquivarlo, el brasileño busca desestabilizarlo.

Rafael Cardozo tuvo una actitud antideportiva durante su enfrentamiento con Facundo González, por lo que la producción castigó a su equipo.

FACUNDO GONZÁLEZ ARREMETE CONTRA RAFAEL CARDOZO

Rafael Cardozo felicitó a Facundo González porque el equipo de los ‘guerreros’ le ganó en más de una ocasión a los ‘combatientes’, esto bajo la capitanía del argentino, pues Patricio Parodi no se encontraba presente.

La expareja de Paloma Fiuza aprovechó las palabras de su compañero para burlarse de él y asegurar que el equipo de ‘combatientes’ funciona mejor sin él.

“En lo único que tienes razón es en que estamos ganando ¿y sabes por que? Porque el equipo con ‘Pato’ es unido y sin él, también. Tu equipo sin ti es unido, contigo es desunido, porque tu eres la manzana de la discordia. Aquí no cambiamos al capitán ”, respondió.

