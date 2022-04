‘La estafadora de Tinder’ peruana y su ‘modus operandi’ para hacer caer a sus víctimas

Los chats de 'La estafadora de Tinder' peruana. Video: Domingo al día.

Alexandra Dayanara Oré Morales (28), conocida como ‘La viuda negra’ o ‘La estafadora de Tinder’, se encuentra en una carceleta tras ser acusada de dopar a los empresarios nacionales y extranjeros para robarles grandes sumas de dinero y joyas.

La ladrona utilizaba la aplicación para coquetear y convencer a sus víctimas de conocerse mientras planificaba cada golpe con su pareja, César Enrique Villa Torrecello. Él era el cerebro: manejaba los perfiles en las redes sociales y subía fotos y videos sugestivos, y era quien llevaba su agenda para señalar a los incautos.

“Concertaba citas en hoteles, restaurante o en los inmueble de sus víctimas que tenían solvencia económica que podían ser viudos o separados, gente que no registra demasiada peligrosidad o resistencia a poder contactarlos y tener encuentros en los departamentos (de las víctimas)”, contó el comandante de la Policía Nacional del Perú José Tellez, jefe de la Dirincri Surco, al programa Domingo al Día.

La pareja de ‘la estafadora de Tinder’ peruana, mediante mensajes por Whatsapp, la dirigía en qué momento suministrar el somnífero.

“Cámbiate. Acuérdate la hora. Hay tráfico. Píntate bonito y cámbiate”, se lee en la conversación que mantuvieron Oré Morales con Villa Torrecello. Ella le consultó cómo debe ir vestida y este la guió poco a poco. Después de terminarse de cambiar, la mujer le volvió a escribir a su cómplice para que comience a contactar a los usuarios en la aplicación de citas.

Los chats de 'La estafadora de Tinder' peruana con su cómplice. Captura: Domingo al día.

Ya en la casa de la víctima, la estafadora contó que están tomando vino y que la persona con quien mantenía una cita era más bajo que ella. “Estamos tomando vino y le voy a decir que compre más. Es más chato que yo”, escribe.

“No tiene reloj, pero sí sus joyitas puestas. Su depa está un poco vacío porque ha vuelto a vivir aquí”, comenta. Villa Torrecello le pide que compren un poco más de tres vinos “para asegurar, ahí es todo”.

“Hemos tomado medio vino y ahorita ha abierto un vino tinto, solo que no sabe cómo pedir. Lo bueno que no hay mucho que buscar”, replicó la ladrona.

“A la hora que jatee (duerma) sabrás todo lo que hay. Chapa relojes, laptop, perfumes y sus joyas. Quizá tenga algunas joyas más en su joyera”, contestó su cómplice.

Los chats de la 'La estafadora de Tinder' con su cómplice. Captura: Domingo al día.

LAS COORDINACIONES

Después de una hora de esta cita se retomaron las conversaciones por Whatsapp. Allí Villa Torrecello le pidió que se apure en dopar a su víctima para que puedan proceder a hurtar todo lo que hay en el domicilio. Incluso, le increpó por qué estaba en línea si tenían que seguir un plan. ‘La estafadora de Tinder’ peruana respondió que la víctima aún no caía, pero que se encontraba un poco en estado de ebriedad.

“Piensa que me voy a quedar. ¿Me pongo el pijamas para que se sienta en confianza?”, preguntó la mujer.

Sin embargo, su pareja la presionó para que el hombre no coma y que se asegure que tome todo el somnífero “para que se prive, acuérdate que tiene que pasar 20 o 30 (minutos) para que se duerma”, comentó en la conversación.

'La estafadora de Tinder' peruana coordinada con su cómplice, su pareja, quien está siendo buscado por las autoridades. Captura: Domingo al día

CAPTURA

El comandante José Tellez contó que algunas víctimas se quedaban dormidas y otras no, sin embargo, en una ocasión una de estas personas se dio cuenta rápidamente y pidió al vigilante del condominio que llame a los policías, quienes llegaron y fue capturada por la comisaría de Monterrico.

Al verse descubierta, Oré Morales mandó audios a su cómplice, aunque se desconoce qué le dijo porque los borró, y luego le recriminó al sentirse acorralada por las autoridades: “Desaparecete, no vuelvas a mi vida, lárgate. Fui muy noble contigo. No me van a soltar. Ya me sacaron mis antecedentes”.

Según los informes policiales, expuestos por Domingo al día, ‘la estafadora de Tinder’ peruana está involucrada en otros tres casos: sustrajo artículos y bienes materiales por montos superiores a los 40 mil dólares.

“Hay conversaciones donde van subiendo de tono y se van mostrado fotografías íntimas. Y el agraviado, sin querer, va mostrando parte del ambiente donde vive. La recomendación es que, en lo posible, traten de no mostrar sus bienes y objetos en las redes sociales porque son hackeadas por bandas delincuenciales que van a terminar extorsionando”, dijo Tellez.

En Oré Morales pesan varios delitos como hurto agravado, en la modalidad de ‘pepeo y por tráfico ilícito de drogas, por lo que puede ser condenada a unos 15 años de prisión mientras que Villa Torrecello está siendo buscando por las autoridades; ya estuvo en la cárcel por un robo a una joyería de Surquillo.

“Eviten entrar a estas redes sociales para intentar encontrar a la mujer de su vida. Lo más recomendable es que no se les lleve a sus departamentos porque es la intimidad de su hogar y es factible que les puedan robar”, concluyó el jefe de la Dirincri Surco.

