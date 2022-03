Crimen en el Callao: dueño de joyería es asesinado por delincuentes al interior de su local

Delincuencia en el Callao, es asesinado dentro de su joyería. Captura de imagen: ATV Noticias.

Delincuencia en el Callao que terminó con el fallecimiento de Carlos Eduardo Coaquira Alhuay (46), quien se resistió a un asalto al interior de su local y fue asesinado a sangre fría con un balazo en la cabeza. El hecho ocurrió aproximadamente a las cinco de la tarde del miércoles, en la cuadra 5 de la avenida Saenz Peña en la galería comercial Polvos Chalacos.

Según información de ATV Noticias, el día miércoles dos delincuentes armados entraron al stand A101 para asaltar a Carlos, un conocido joyero en la galería Polvos Chalacos. En ese sentido, se resistió al robo de su dinero que tenía en una mochila, según versión de vecinos, lo que conllevó a su rápida muerte.

Los sujetos lograron escapar con dos bandejas de joyas y se presume que también se llevaron la mochila de Carlos Coaquira. Las cámaras de seguridad grabaron los precisos instantes donde quien disparó a la víctima, tenía puesto un casco de motociclista, lo que no permitió identificarlo.

Agentes de la Dirincri Callao llegaron al lugar de los hechos para inspeccionar y buscar mayores pistes para identificar a los delincuentes que atentaron contra el señor Carlos. Por otro lado, vecinos de la zona muestran su preocupación por el crecimiento de la delincuencia del lugar, que se encuentra a tres cuadras de la sede policial.

Además, comerciantes del lugar añadieron a ATV Noticias que escucharon entre dos a tres disparos. Sin embargo, señalan que es la primera vez que ocurre este hecho en la zona. Hoy por la mañana se vio un comunicado en la puerta de la galería mencionando: “Hoy no habrá atención al público por duelo”.

Callao: Dueño de joyería es asesinado dentro de su local | Video: ATV NOTICIAS.

OTRAS VERSIONES

“Uno lo apuntaba con el arma y el otro rompió el vidrio de las vitrinas para llenar sus mochilas con las joyas en tan solo segundos [...] Al escuchar el ruido que salía de la tienda, enfurecieron y los asesinaron. Ellos se dieron a la fuga a borodo de dos motos lineales que estaban en el frontis del recinto”, mencionó un testigo a La República.

DETENIDO POR TOCAMIENTO INDEBIDOS

También en el Callao, un entrenador de fútbol es acusado de presuntos tocamientos indebidos contra varios de sus alumnos. James Jaffers Sono Sono (de 48 años) fue detenido el lunes en San Martín de Porres, donde alquilaba un cuarto que usaba como vivienda, luego de que algunos de los padres de familia denunciaran al sujeto de tocamientos indebidos contras sus hijos.

La alerta fue dada por uno de los niños, de solo 11 años, que repentinamente cambió de actitud y se negó a ir al entrenamiento indicando que “odiaba a su entrenador”.

“Mi hijo cambió de actitud radicalmente, no quería ir a los juegos, no quería saber nada del profesor. No se quería bañar, no quería salir de la casa. Eso me dio angustia, comencé a investigar”, señaló la madre del menor al noticiero Buenos Días Perú, quien agregó que, luego de conversar con su niño, este le mostró su temor porque el sujeto le hiciera daño a él o a ella.

Fue esta madre de familia quien conversó con los otros padres, quienes a su vez hablaron con sus hijos y coincidieron en la versión de que el entrenador estaba realizando tocamientos indebidos contra varios de sus alumnos.

Callao: Entrenador de fútbol es detenido por tocamientos indebidos contra varios niños

