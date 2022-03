‘La estafadora de Tinder’ peruana: captaba a empresarios para doparlos, robarles joyas y grandes sumas de dinero

Dayanara Oré, la estafadora de Tinder peruana que captaba a empresarios para robarles dinero y joyas

Alexandra Dayanara Oré Morales (28) es una peruana que, bajo la apariencia de ser una chica en busca del amor, usaba la red de citas ‘Tinder’ para conquistar a incautos empresarios nacionales y extranjeros, a quienes en la primera cita los dopaba para robarles grandes sumas de dinero y joyas.

Esta mujer planificaba cada golpe de manera muy minuciosa y junto a su pareja, César Enrique Villa Torrecello, elegían los perfiles de sus potenciales víctimas.

Una vez que los contactaba, Alexandra les coqueteaba hasta que conseguía encontrarse con ellos en lujosos restaurantes. Cuando ya tenía al empresario rendido ante ella, la ‘estafadora de Tinder’ ponía en marcha la segunda parte del plan.

Así llegaba hasta los departamentos donde las víctimas vivían. Ahí, Alexandra los distraía para aprovechar para ponerles en sus bebidas un poderoso somnífero y en minutos los dormía.

'Estafadora de Tinder' captaba empresarios para doparlos y robarles joyas | VIDEO: América TV/Domingo al Día

CÓMPLICES

La estafadora llamaba a sus cómplices y mientras otra mujer distraía a los vigilantes de los edificios su pareja ingresaba por la cochera y subía a las viviendas para apoderarse de hasta 50 mil dólares que un empresario tenía en una caja fuerte.

“Alexandra Dayanara Oré Morales usaba la conocida aplicación de citas Tinder para conocer a sus potenciales víctimas y enamorarlos. Ella ya ha sido intervenida varias veces por el mismo delito, pero siempre salía libre por ‘falta de pruebas’”, contó el comandante PNP José Fortunato Tellez, jefe de la Depincri Surco.

En el 2021, su caso se hizo conocido luego que se difundieran imágenes de ella siendo detenida por la Policía luego de haber drogado a un empresario extranjero para robarle un reloj, cadenas y anillos de oro.

Al igual que en esta ocasión, la delincuente usó Tinder para captar al empresario, quien la citó en su departamento sin presagiar que sería otras de las víctimas de esta ladrona.

La ‘estafadora de Tinder’, incluso, mostraba la vida de lujo que llevaba a través de sus redes sociales y en TikTok ponía videos enseñando las marcas que usaba sin remordimiento alguno.

“Ella no daba a conocer su verdadera identidad porque sabía que venía siendo investigada por otros delitos que había cometido anteriormente”, dijo el jefe de la División de robos de la Dirincri.

La Policía Nacional identificó a esta joven ladrona y ‘pepera’ con el sobrenombre de ‘Viuda negra’ debido a que no era la primera vez que delinquía bajo la misma modalidad y para no ser descubierta por sus víctimas evitaba dar su nombre verdadero. Sin embargo dejó sus huellas en las botellas y copas de vino y los peritos descubrieron que no se trataba de cualquier persona.

ROBACASAS

En el 2019, esta mujer fue sindicada por la Policía como cabecilla de una banda criminal dedicada a robar casas en zonas residenciales.

Aquella vez, la División de Robos de la Dirincri descubrió su modus operandi: acudía a casinos, enamoraba a sus víctimas y les robaba las llaves de sus departamentos sin que se den cuenta y luego se los entregaba a sus cómplices, quienes seguían al sujeto para conocer la dirección y aprovechaban para ingresar a sus viviendas cuando no se encontraban en ellas.

Tras ser identificada, Alexandra y sus cómplices deciden cambiar de ‘rubro’ y tras unos meses de ‘tranquilidad’ volvieron al ruedo de la delincuencia, esta vez como ‘estafadora de Tinder’.

Hace unos días, Alexandra Oré fue detenida por la Policía Nacional y será derivada a la fiscalía por el delito de hurto agravado, en la modalidad de ‘pepeo y por tráfico ilícito de drogas, por lo que puede ser condenada a unos 15 años de prisión.

