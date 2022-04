Representante de judíos en Perú responde a Aníbal Torres y su frase de Hitler: “¿Acaso no se podía citar a los incas y su enorme red vial?”

Asociación Judía del Perú se pronuncia por el caso Aníbal Torres. VIDEO: EpicentroTV

El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, aseguró este jueves que el dictador nazi Adolf Hitler convirtió a Alemania “en la primera potencia económica del mundo” al desarrollar las vías de comunicación y la infraestructura en su país.

Al inicio del IV Consejo de Ministros Descentralizado, que se desarrolla este jueves en la ciudad andina de Huancayo, Torres se refirió a Hitler y al dictador italiano Benito Mussolini para ejemplificar la importancia de las obras de infraestructura.

“Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, señaló.

Al respecto, se pronunciaron varias instituciones. Entre ellas la Asociación Judía del Perú que rechazó con firmeza lo expuesto por Torres. Jack Falkon, representante de dicha asociación comentó en Epicentro TV que las expresiones del primer ministro son terribles e indignantes no solo para la comunidad judía sino para todos los peruanos. “¿Acaso no podemos encontrar otro ejemplo que no sea Hitler? Somos la tierra de los Caminos del Inca. ¿Acaso no se podía citar a los incas y su enorme red vial?”, refiere.

Agrega que mucha gente se olvida o no sabe de lo que pasó con los judíos. Y lo que más le preocupa es que un niño que no conoce la historia, escuche al premier elogiar a Hitler, y eso se quede en su mente y termine convencido que Hitler es un modelo a seguir. Por eso son peligrosas las expresiones, aseveró.

“Las explicaciones y medias disculpas no son contundentes, cuando uno comete un error tan grande se debe disculpar con todas las letras y tratar de reparar su error. Sobre todo cuando uno es primer ministro y no se representa a sí mismo, sino a todos los peruanos”, indicó Falkon.

Resaltó que la comunidad judía en Perú es muy pequeña, con poco menos de 2,300 personas. Es de las comunidades más pequeñas de Latinoamérica, solo por detrás de Bolivia, Ecuador y Paraguay. Aún así, participan del quehacer político, periodístico y empresarial, “somos muy activos y orgullosos de ser peruanos”.

Sobre la posibilidad de perdonar a Torres, Falkon dijo que cada peruano debe decidir si pasa la página y cómo la pasa. “No soy nadie para decirles eso. En la medida que el primer ministro hace un acto de contricción y trata de enmendar su error, sería un primer paso importante”. Aseguró que esperan una respuesta sincera.

DISCULPAS POSTERIORES

El jefe del Gabinete Ministerial expresó disculpas al embajador de Israel en Perú al señalar que en ningún momento quiso enaltecer la figura de Adolfo Hitler, quien reiteró fue criminal.

“No hay que malentender las cosas, no estoy tomando a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal. Señor embajador de Israel, si cree que lo he ofendido le pido disculpas, vamos a conversar personalmente”, señaló.

Recordemos que el primer ministro ya se había referido el pasado 18 de marzo a Hitler, al compararlo con el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) luego de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto que recibió al exgobernante en 2017, una medida que se ha paralizado por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

