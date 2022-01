Carlos Álvarez es tendencia en YouTube por su parodia “Pituco vs. autoridad”

El comediante peruano y su equipo se inspiraron en una intervención para el sketch.

No han pasado ni dos semanas desde que iniciamos el año 2022 y los programas humorísticos de la televisión peruana ya tienen contenido para crear sus sketches. Una de las escenas que llamó la atención de la comunidad en Internet, y que fue expuesta en redes sociales, fue protagonizada por un joven que no respetó el horario de toque de queda y fue intervenido por efectivos del Serenazgo y la Policía Nacional del Perú. El hecho que sorprendió a más de uno fue el actuar de su padre, quien no dejaba de gritarle “cállate la boca” para evitar que su situación se complique aún más.

Rápidamente, los usuarios se hicieron presentes en las redes sociales para pedir que algún programa cómico haga lo suyo y realice una parodia de lo ocurrido. El primero en responder a este pedido fue el actor Carlos Álvarez, quien salió a las calles con su equipo de producción para recrear la escena. El creativo de La vacuna del humor en Willax TV se caracterizó de pies a cabeza para dar vida al intervenido.

En las escenas que grabó se le puede ver reproduciendo diálogos similares a los que dijo el joven protagonista de la intervención que se convirtió en un viral en Internet. Incluso, Álvarez realizó una doble actuación porque también interpretó al padre, quien en imágenes podemos ver reprendiendo a su hijo por lo que había hecho.

El trabajo fue pensado de inicio a fin porque hasta usaron una luz azul similar a las que tienen los carros de Serenazgo para que la parodia se asemeje a lo que ocurrió en la vida real. El sketch que compartió en su canal oficial llamó la atención de sus seguidores y miembros de la comunidad en Internet, quienes aprovecharon el momento para felicitar al imitador por la rapidez de su repuesta.

El actor cómico sorprende una vez más a sus seguidores con una parodia en su canal de YouTube.

TENDENCIA EN YOUTUBE

Al ingresar a la sección de tendencias que tiene la plataforma YouTube podemos encontrarnos con la grata sorpresa que la parodia de Carlos Álvarez, inspirado en la intervención que se realizó en Miraflores, se encuentra en el top 5 de los más vistos en la red social . Hasta la fecha ya cuenta con más de 300 mil reproducciones desde su publicación.

Carlos Álvarez es tendencia en YouTube por su parodia “Pituco vs. autoridad”

SOBRE CARLOS ÁLVAREZ

El humorista se ha mantenido vigente en el medio artístico y televisión. Actualmente dirige su propio programa, el cual lleva el nombre de La vacuna del humor, el cual se transmite por la señal de Willax TV. Algo que diferencia su comicidad es el uso que tiene de personajes de la política, así como aprovechar de situaciones coyunturales que estén dando la hora en el país.

Uno de sus puntos de éxito en su carrera los logró al lado del también cómico Jorge Benavides. Ambos compartían sketches en el programa El especial del humor que transmitía Latina Televisión. Tras su separación como dúo, ambos continuaron con diversas propuestas humorísticas en diferentes canales.

¿QUÉ ES UN VIDEO VIRAL?

Podemos definir a un video viral como un contenido grabado que se comparte en redes sociales y que capta la atención de los usuarios en Internet. Este es compartido de manera masiva llegando a múltiples audiencias. Este material puede ser de varios géneros, como comedia, de perritos o gatos, algún tutorial o truco, así como también algo que haya ocurrido en televisión o en el cine.

Por lo general, estos videos virales suelen tener a personas desconocidas como sus protagonistas. Dependiendo de su popularidad e impacto, pueden lograr una presencia importante y considerable en las plataformas digitales.

SEGUIR LEYENDO