Periodista pregunta a señora de dónde sacó el tambor que lleva en mano y respuesta es viral

Señora estuvo en marcha contra Pedro Castillo, con tambor en la mano, y cuando periodista le pregunta de donde lo sacó, ella dice que se lo obsequiaron. Foto: captura.

El día de ayer se realizó una movilización pacífica —que terminó con actos vandálicos, robos y saqueos en Centro de Lima— contra el Pedro Castillo y la medida que anunció el lunes sobre la inmovilización social obligatoria. La protesta generó división en redes sociales desde el accionar policial por los desmanes ocurridos en Centro de Lima, a justificar o no la situación política contra el Gobierno. Dentro de se tumulto digital, se viralizó un hecho en Twitter durante la transmisión de la protesta.

El canal peruano Latina Noticias, que realizó cobertura sobre este hecho, transmitió en vivo las manifestaciones que en ese momento eran pacíficas. El reportero del medio se encontraba en la Plaza San Martín y entrevistó a una señora que tenía en su frente la cinta de Perú y llevaba un tambor en la mano. Ella mostró su molestia contra el presidente del Perú, Pedro Castillo.

“Este presidente (Pedro Castillo) ya no va más (…) Él no es consciente (sobre el alza de los precios). Él y el Congreso comen bien rico con nuestra plata. Nosotros, el pueblo que luchamos, lo pagamos”, se le escucha decir a la señora muy indignada en el video viral compartido en Twitter. Sin embargo, la viralización no fue por su comentario contra el Gobierno, sino por lo que dijo después.

Sucede que el periodista de Latina decidió preguntar sobre el instrumento (similar a un tambor) que tenía la ciudadana en sus manos mientras realizaba las declaraciones al costado de otras personas que habían ido a la marcha. “¿De dónde lo sacó?”, le preguntó, a lo que la mujer le respondió: “Ah, esto me lo obsequiaron para venir a la marcha”.

Durante las protestas realizadas el día 5 de abril, un periodista le pregunta a ciudadana de donde sacó el tambor y su respuesta es viral en redes sociales | Video: Latina Noticias.

Aunque a primera impresión no generó ruido, sí logro viralizarse en Twitter, que generó todo tipo de reacciones en la publicación viral que ha logrado más de 3 mil ‘Me gusta’ y más de mil comentarios. El tuit de SinVergüenzas, menciona que luego de la respuesta de la señora el medio ‘cortó' la transmisión del periodista.

Los comentarios no se hicieron esperar en donde algunos internautas argumentaron que la señora había asistido a una “marcha comprada”, mientras que otros la defendieron indicando que pudo ser un obsequio de un conocido o haberlo encontrado en el momento.

“Un obsequio para venir a la marcha, ¿me preguntó quién?”, “¿Cuál es el problema? O sea, la señora no está diciendo que le pagaron” o “Cómo si Pedro Castillo y todo su entorno no hubieran hecho méritos para ganarse el repudio de la gente”, señalaron en respuesta al tuit.

PROMETIÓ DEJAR SIN EFECTO EL TOQUE DE QUEDA Y NO LO HIZO

El presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció el martes que se dejará sin efecto la medida de inamovilidad ciudadana que se había decretado para hoy martes 5 de abril en Lima y Callao. “Debo anunciar que a partir de (este) momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad, corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, indicó en el Congreso de la República donde se reúne con voceros parlamentarios.

Incluso el mandatario, pidió permiso para retirarse temprano de la reunión en el Legislativo, debido a que tenía que firmar el documento que anule la inmovilización. Sin embargo, nunca fue publicada la normativa anunciada. Simplemente las horas pasaron y la medida quedó sin efecto a las 23:59, tal como se anunció al inicio.

