Roberto Mosquera tras derrota de Sporting Cristal ante Flamengo: “Competimos a un buen nivel. Merecíamos más”

Roberto Mosquera analizó la derrota de Sporting Cristal ante Flamengo por Copa Libertadores.

Sporting Cristal no pudo debutar con buen pie de local en la Copa Libertadores y perdió ante Flamengo de Brasil en lo que fue la primera fecha del grupo H. El elenco ‘cervecero’ mostró la propuesta de juego que los caracteriza, pero no alcanzó para sacar una victoria. En ese sentido, el entrenador, Roberto Mosquera , habló sobre este encuentro y dejó varios puntos sobre su análisis .

El primero, es el disgusto por haber realizado bien las cosas en el campo, pero no haber podido trasladarlo al marcador. A esto se le suma el poderío económico de los clubes brasileños en general, cuyo presupuesto es el más alto de Sudamérica. “Todo resultado tiene siempre un sabor amargo, pero es menos amargo cuando llegan 3 veces y no haces los goles; el rival llega 3 veces y hace 2 goles. Lo que marca el rumbo anímico de un equipo cuando pierde, es la manera cómo lo hace. Creo que hicimos un partido bastante decente. Estamos hablando de un equipo que tiene 175 millones al año , que tiene 5 equipos iguales”, confesó el técnico en conferencia de prensa para Cristal TV.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que añadió que la superioridad en la tenencia de la pelota es uno de los factores que se debe rescatar. Además, el hecho de que el ‘Mengao’ cometió casi el doble de faltas que los ‘rimenses’. “ Competimos a un buen nivel , significa que tuvimos 52% de posesión. Los críticos dirán para qué tienes la pelota si no hiciste gol, pero esto no se ve en todos los partidos, someter como lo hicimos a Flamengo. Todos se pueden dar cuenta de que ellos tuvieron 48% y nosotros 52%. Al final lo que interesa es el resultado. Flamengo hizo 19 faltas y nosotros 9. Con 12 faltas debió haber un expulsado. Si había una manera de perder, era esta. Anímicamente duele, pero es más llevadero cuando hicimos lo que teníamos que hacer con lo que contábamos”, expresó.

El DT de 65 años también hizo una autocrítica. Los futbolistas ‘bajopontinos’ no estuvieron finos en las pocas ocasiones de anotar que tuvieron, por lo que ante un equipo de esa envergadura, se paga muy caro y con goles en contra. “El juego te lleva a ser contundente o no. La posibilidad de gol que tuvimos fue porque superamos en el juego colectivo a Flamengo. La contundencia aparece cuando tienes las oportunidades y claro, desperdiciamos. El rival es un equipo de élite, llega 2 veces y te hacen los goles. Lo que yo no noté es una distancia entre ellos y nosotros, y lo comentaron periodistas argentinos. Hay una sensación de que merecimos más y también lo sentimos. Teniendo los pies en la tierra, fue demasiado castigo”, sentenció.

El técnico peruano explicó cómo se desarrolló este partido, rescatando la actitud de su equipo que no estuvo fino de cara al gol. | Video: Cristal TV

Y es que la escuadra ‘celeste’ sufrió los ataques ‘cariocas’ en los primeros minutos, pero esto se fue emparejando y los locales trataron de jugar de igual a igual, llegando a generar algunas ocasiones de peligro sin la eficacia para transformarlas en gol. La primera anotación de la visita llegó tras un mal pase en salida de Omar Merlo, que la dejó muy justa a Leandro Sosa y se vino un ataque desde la banda que terminó por culminar Bruno Henrique. Inclusive en ese momento, el cuadro peruano no bajó los brazos y buscó los espacios mediante la rotación de la pelota.

Irven Ávila fue de los jugadores más destacados de Cristal, quien se movió constantemente por la zona ofensiva, tratando de mover a la zaga rival. Por instantes lo logró, aunque volviendo a lo mismo que mencionó Mosquera, no supieron convertir. Claro, en frente tuvieron a un equipo que es el reciente subcampeón de la Copa Libertadores, cuya segunda anotación lo hizo a través de Matheuzinho en el momento cumbre de los ‘celestes’.

Irven Ávila ante la marca de Filipe Luis en Sporting Cristal vs. Flamengo. | Foto: Sporting Cristal

PRÓXIMO PARTIDO

Sporting Cristal pasó la página de este compromiso y ahora se centrará en la Liga 1 y en el próximo duelo que tendrán en la competición internacional ante Universidad Católica en condición de visitante. El cotejo se jugará el martes 12 de abril en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Chile.

SEGUIR LEYENDO