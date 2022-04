Roberto Mosquera habló sobre la ausencia de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal vs. Flamengo

Roberto Mosquera explicó el motivo de la ausencia de Yotún en el debut de Copa Libertadores.

Yoshimar Yotún brilló por su ausencia en la derrota de Sporting Cristal ante Flamengo por Copa Libertadores. El volante no había salido en lista en la fecha 8 de la Liga 1 y esto lo repitió en el debut del torneo internacional. Su técnico Roberto Mosquera explicó la razón por la que no estuvo el pasado martes.

“Yotún tuvo una pequeña rotura de microfibrillas y de repente podría haber jugado, pero hay una doble conexión con él. Una que no ponemos jugadores en riesgo y menos cuando es un seleccionado. Nunca estuvimos tentados en ponerlo, a pesar de la necesidad y saber, ahora, que hubiera pasado en el partido con Flamengo. Antes de un resultado, está la salud del jugador”, señaló en conferencia de prensa.

‘Mou’ fue consultado sobre la reaparición del integrante de la ‘bicolor’. “El parte médico dice que hay que cuidarlo y que es probable que ante la Católica ya esté recuperado. Lo que nos alienta es que él no ha parado de entrenar, solo bajó la carga de trabajo y tranquilamente puede llegar a ese partido. En caso no llegue, no lo vamos a forzar porque es un jugador valioso para Cristal y la selección”.

Con esta última declaración se podría confirmar que Yotún no será considerado para el partido con la Universidad César Vallejo por el campeonato peruano, el cual se llevará a cabo este viernes a las 20:00 (hora local) en el estadio Mansiche.

