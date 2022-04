Aldair Rodríguez habló con Robert Rojas tras la expulsión: “Aceptó mis disculpas, está tranquilo”

Aldair Rodríguez reveló conversación con Robert Rojas tras lesionarlo de gravedad en Alianza Lima vs. River Plate.

Alianza Lima no pudo hacer respetar la localía y perdió por la mínima ante River Plate en la primera fecha de la Copa Libertadores. Era el debut de los ‘íntimos’, quienes hasta el último intentaron empatar el partido, pero no lo lograron. Uno de los jugadores que pudo convertir fue Aldair Rodríguez, quien terminó siendo protagonista de una fuerte entrada a Robert Rojas, hasta el punto de lesionarlo de gravedad. Sin embargo, tras el partido, el mismo delantero peruano confesó haber hablado con el paraguayo para pedirle disculpas, las cuales fueron aceptadas .

“ Tuve la oportunidad de hablar con Robert y aceptó mis disculpas. Él está tranquilo. Sabe que es una situación que se da en el fútbol. Igual, me hizo saber que él tampoco sintió que fui con mala intención y lastimosamente ocurrió ese accidente”, comentó Rodríguez a la prensa tras el entrenamiento matutino del elenco ‘blanquiazul’ de este jueves 07 de abril.

Previamente, en la noche del pasado miércoles 06, cuando ocurrió este hecho, Aldair fue entrevistado por ESPN en el mismo hotel de concentración de la institución argentina. El motivo no era otro que acercarse al jugador para solicitarle las disculpas y lamentarse por este terrible suceso, pues se reveló que la lesión es una fractura de tibia y peroné, según reveló el club ‘gaucho’.

No obstante, eso no fue todo, ya que el atacante manifestó que no es de esos jugadores que suelen entrar fuerte al rival o que es un recurrente a las tarjetas rojas. “No sé el punto de vista de ustedes (periodistas), pero yo no tengo ese tipo de accionar en mi carrera. Creo que es mi segunda roja, no tengo antecedentes. Fui con fuerza a la jugada, pero no con fuerza desmedida y nunca con ganas de lastimar al compañero”, sostuvo.

Por último, dejó de lado las críticas recibidas por su accionar en el encuentro ante el ‘Millonario’, dando a entender que su intención jamás fue con lesionar de esa manera a Rojas. “Críticas siempre están, a mí me da igual eso. Me quedo tranquilo con que mi familia sepa que yo no fui con mala intención ni con ganas de dañar al compañero ”, añadió.

El delantero peruano acudió al hotel de concentración de River Plate para pedirle disculpas personalmente. | Video: América Deportes

Y es que Aldair ingresó en el segundo tiempo en un momento del partido cuando el conjunto ‘victoriano’ perdía con el gol de Matías Suárez y requería buscar el empate. De ahí que el entrenador Carlos Bustos determinó la salida de Jairo Concha para dar entrada al exDeportivo Binacional a los 73 minutos.

Minutos más tarde, recibió un balón de parte de Yordy Vílchez, que lo controló de gran manera para sacar un potente remate que desvió Franco Armani para el tiro de esquina. Ahí ya había avisado de su intención de buscar la igualdad en el marcador.

Sin embargo, por su vehemencia e ímpetu que se fue apoderando de su persona, conforme transcurría el tiempo, fue a disputar un balón con Robert Rojas. El delantero se quedó a sus espaldas y trató de quitárselo, pero, en lugar de ello, le dio una patada que lo desestabilizó al lateral derecho, quien se quedó tendido en el campo de juego. En un principio, el árbitro Wilmar Roldán le mostró la cartulina amarilla, pero conforme veía que Rojas hacía evidentes señales de dolor en la rodilla, sumado al hecho de que sus compañeros y el mismo Pablo Lavandeira pedían camilla para que sea atendido, cambió su decisión. Se guardó la amarilla para finalmente mostrarle la tarjeta roja.

Rápidamente, le cayeron todo tipo de críticas por esta acción. Alianza Lima se quedaba con 10 jugadores a poco del final del encuentro, pero además, la misma prensa argentina repudió la fuerte falta con diversos comentarios hacia el atacante nacional. A algunos les entra la duda de si debería haber una sanción para Aldair, pero las disculpas y el detalle de acercarse al jugador afectado ya se dio. Lo otro, lo determina las entidades correspondientes.

