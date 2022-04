Pedro Castillo promete reducir su sueldo de presidente tras reunión con dirigentes en Huancayo

En 8 meses de gestión, el gobierno ha tenido 50 ministros, entre premiers y titulares de cartera. | Foto: Composición (Infobae)

Durante su discurso en la ciudad de Huancayo, Pedro Castillo, volvió a hacer hincapié sobre el sueldo que perciben los funcionarios del Estado. Ante esto, advirtió que los ministros y congresistas están para servir al país y si en caso se observara que no están cumpliendo sus obligaciones, serían relevados de sus puestos.

En ese mismo contexto, expresó que trabajarán en un proyecto de ley para reducir su salario mensual, el de los ministros y congresistas, para que la diferencia de ese dinero vaya a los más necesitados del Perú.

“Vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de qué manera los funcionarios, los ministros, empezando por la Presidencia de la República, nuestros hermanos congresistas, nos hacemos una rebaja del sueldo para que demos una muestra de eso para de alguna u otra forma atender las necesidades del país”, señaló.

Luego de pronunciar la medida que tomará sobre su sueldo y el de sus funcionarios, criticó que existan bandos que intentan desprestigiarlo ante el congreso, Ante esto, señaló que tanto el poder Ejecutivo como Legislativo deben estar más cercanos posibles por el bien del país .

“En el Congreso hemos sentido el respaldo, hay que darles la salida al país, pero vemos voces después de ese recinto cuando salen y dan otro mensaje, es necesario pensar en las grandes necesidades que tiene este país”, expresó.

Dirigentes gritan y reclaman a Pedro Castillo apenas llega a Huancayo | VIDEO: Canal N

PEDRO CASTILLO ENVIÓ CONDOLENCIAS A FAMILIAS DE PERSONAS FALLECIDAS

Durante su participación en la ciudad de Huancayo, Pedro Castillo, expresó sus condolencias a las familias de los ciudadanos que fallecieron durante las manifestaciones. Asimismo, reconoció el derecho a realizar manifestaciones “de la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma”.

“Antes de emitir mis saludos permítanme expresar, una vez más, mis sinceras disculpas a esta tierra Wanka y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida y vengo a decirlo hoy y lo haré siempre porque soy una persona que he nacido en un espacio donde (…) a nosotros nos ha costado esfuerzo salir adelante”, dijo.

“Así como hoy hay compañeros manifestándose, como la CGTP, los maestros, los dirigentes, tienen las calles abiertas para manifestarse, los parques abiertos, porque eso es democracia. Queremos decirle al país que vamos a dejar a sentada una base de que en el Perú la libertad de manifestación es un derecho y no debe haber persecución”, precisó.

PIDEN ALEJARSE DE VLADIMIR CERRÓN

A su turno, la dirigente de Tarma Jackelyne Amelia Carrión Jurado, instó al jefe de Estado, Pedro Castillo, a alejarse de personajes cuestionados, vinculados con el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, así como del fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“ No le vamos a permitir, señor presidente de la República, con todo respeto, que esté rodeado de ‘Los Dinámicos del Centro’ , del señor Cerrón que ha hecho tanto daño a la región Junín. No lo queremos cerca del poder porque, así como perjudicó a la región Junín, no queremos que perjudique a nuestro Perú. Trabajemos con las manos limpias”, señaló.

LO QUE DEBES SABER

Durante campaña electoral, una de las propuestas de Castillo Terrones era reducirse su sueldo de mandatario. Sin embargo, ocho meses después, el presidente sigue cobrando su salario sin alguna rebaja.

SEGUIR LEYENDO