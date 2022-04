Roberto Sánchez confirmó que Pedro Castillo está evaluando cambios en el gabinete ministerial

Pedro Castillo estaría próximo a convocar al Acuerdo Nacional, según ministro Roberto Sánchez

Este 7 de abril, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, declaró ante la prensa y dijo que los cargos de los ministros siempre están a disposición, de modo que confirmó que Pedro Castillo constantemente está evaluando posibles cambios en el gabinete.

Sus declaraciones vinieron luego de que el consejero del presidente, Daniel Salaverry, también declarará que él le había aconsejado al mandatario hacer algunos ajustes en el gabinete ministerial y este se había mostrado a favor de dicha propuesta.

“Nuestros cargos están siempre a disposición. Eso hemos expresado una y otra vez al presidente. Esto no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad pública, política, social, personal, profesional y siempre estamos dispuestos a esa evaluación permanente también”, dijo.

Del mismo modo, el Ministro declaró no conocer exactamente cuáles habían sido las declaraciones del consejero y señaló que podrían deberse a declaraciones personales.

Por otro lado, Sánchez señaló que todo el Ejecutivo reconoce y hace mea culpa de los errores cometidos en estos ocho meses de gestión, pero también declaró que este periodo de tiempo es muy corto como para atender todas las “brechas de otros tiempos”.

“Yo creo que hay deficiencias en todas las entidades públicas, deficiencias que tienen que ver con las demandas suspendidas postergadas que tiene el país. Siete, ocho meses de Gobierno, por más proactivo, no van a resolver brechas de otros tiempos. Sin embargo, autocríticas las asumimos. Pero también la voluntad de hacer bien las cosas, de solucionar los problemas del país y que en breve también ya vamos a ir tocando”, declaró.

Roberto Sánchez señaló que los puestos de los ministros están a disposición del presidente. | VIDEO: Canal N

ANÍBAL TORRES NIEGA QUE VAYA A RENUNCIAR

Sin embargo, el miércoles 6 de abril, en conferencia de presa, el premier Aníbal Torres, descartó que haya presentado su carta de renuncia ante los rumores que sostenían que siete de sus ministros, incluido él, habían dado un paso al costado tras las muertes en los conflictos por el paro de transportistas.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país. En materia de vacunación, por ejemplo, lo hemos colocado entre los primeros países del mundo. En materia de educación, se ha logrado restablecer la mayoría de locales escolares, faltarán algunos. Se está trabajando intensamente, con la finalidad de ayudar a las personas más desprotegidas”, respondió Torres.

“En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premiarato, lo haré con mucha alegría, como me ven en estos momentos, y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros, eso es falta de lealtad, eso es falta de honestidad. Eso significa que solamente he estado en el cargo por la remuneración, por la mensualidad. Aquí los ministros no estamos por eso. El señor presidente puede restructurar su gabinete en cualquier momento”, agregó.

Tras negar que haya dimitido al cargo, el primer ministro declaró que el gobierno de Pedro Castillo no es comunista, como se le venía adjetivando a lo largo de los ocho meses de gobierno y especialmente en la manifestación del 5 de abril.

“Nuestra labor no quiere decir que nosotros somos comunistas. Cuantas veces les he dicho a ustedes que en el gobierno del presidente Castillo no hay un solo acto que sea sobre la expresión o manifestación de esa política”, precisó.

“Nosotros seguimos la política que está consagrada en la Constitución, que es la Economía Social de Mercado, la cual también exige que se combata seriamente que se combata a los monopolios y oligopolios. Precisamente, son estos poderes, entre otros, lo que quieren derribar al presidente Castillo, pero eso no nos va a detener”, continuó.

