Mario Irivarren y Vania Bludau evidenciarían los conflictos que tuvieron en su relación en programa de Ethel Pozo

Nadie se lo esperaba. Mario Irivarren y Vania Bludau se perfilaban a ser una de las parejas más estables de la farándula peruana, sin embargo, un comunicado de la modelo anunciando el fin de su relación con el exchico reality, desilusionó a sus fans.

A través de sus redes sociales, la influencer señaló que ella tomó la difícil decisión de terminar su romance. Además, dejó en claro que no brindaría ninguna declaración sobre este tema.

“ Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte . No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón que se respete mi decisión”, expuso.

Pese a que ellos hace pocas semanas se mostraban sumamente enamorados en la vía pública y en sus principales plataformas, lo cierto es que su relación habría estado pasando por una crisis, al menos así se vio durante las grabaciones del programa En esta cocina mando yo.

En un pequeño avance que mostraron, el magazine muestra visiblemente incómoda a Vania Bludau mientras le pide a su entonces pareja que se apure cortando la carne. “Bien chiquito, en cuadraditos, me estás desesperando”, se le escucha decir.

Sin embargo, este llamado de atención de la modelo no le habría gustado para nada a Mario Irivarren, quien le gritó y le dijo que ella misma podía bajar a seguir con su trabajo. “ Baja y corta tú pues ”, le respondió.

Asimismo, en otro momento el exchico reality se desespera por los gritos de la exbailarina y le pide que se calle al no decidir qué es lo que quería que haga en ese momento. “Decídete pues”.

Cabe precisar que este programa se grabó semanas atrás, cuando ellos todavía no habían terminado, por lo que Ethel Pozo, al ser la conductora del programa, se animó a contar un poco todo lo que vio el día de las grabaciones, señalando que la pareja daba a notar que su relación no iba del todo bien.

“ Tienen que ver el programa porque, a veces, nos sorprende que una pareja termine una relación, pero, a veces, hay ciertas cositas que uno percibe en el ambiente , así que este domingo podrán ver el programa y estar atentos a esos mensajes subliminales”, dijo.

De otro lado, la conductora de América Hoy le pidió que no dejen la amistad de ocho años que tuvieron antes de ser enamorados, pues si bien su romance no funcionó, la amistad no debería de acabar porque el amor entre ambos no dio para más.

“Les deseo lo mejor y espero que prevalezca la amistad, ellos tuvieron ocho años de amistad, que esa amistad perdure, ya no serán pareja, pero pueden seguir siendo los grandes amigos que siempre fueron”, agregó.

