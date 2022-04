Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu tras contagiarse de COVID-19: “Ambos estamos mejorando”

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se encuentran mejor de salud. (Foto: Instagram)

Hace menos de una semana Andrea San Martín reveló en sus redes sociales que se encontraba en aislamiento tras haberse contagiado de COVID-19 luego de estar reunida con un grupo de amigos y amigas en donde una de ellas se encontraba con el virus.

La exchica reality junto a su pareja Sebastián Lizarzaburu decidieron aislarse antes de regresar con sus pequeñas a su casa y realizarse las pruebas respectivas. Desde entonces, la joven influencer se ha mantenido informando de su estado de salud en las historias de su Instagram y este 06 de abril contó que ambos se encuentran mejorando y sin síntomas.

“Con respecto a nosotros, gracias a Dios estamos bien, no tenemos mayor síntoma ; la garganta fue lo único que nos molestó estos días, pero ya hemos mejorado ambos. Solamente nos toca seguir cumpliendo con los días que nos ha dicho el doctor”, relató la también presentadora televisiva.

Asimismo, reveló que durante los últimos días ha dejado de bañarse, pero que ya es momento para volver a realizarse sus tratamientos estéticos como mascarillas faciales.

“Hoy sí me voy a dar un duchazo, que ya no me he bañado todos los días; me voy a lavar el pelo, me voy a poner mascarillas. Necesito empezar a darme vida y a moverme porque es angustiante estar encerrados así”, concluyó.

Recordemos que la exconductora de “La banda del Chino” junto al padre de su primera hija fueron noticia tras protagonizar lo que para muchos fue una “escandalosa fiesta”, pues se le ve pasada de copas bailando el sensual paso de Anitta con un vestido sumamente escotado.

Por otro lado, Sebastián Lizarzaburu también utilizó sus historias de Instagram para contarle a sus más de 900 mil seguidores que está mejor de salud y que las molestias en su garganta ya no las siente así como la tos y fiebre.

“Aquí, reportándome, ya no sé cuántos días voy de COVID-19, ya perdí la cuenta, pero estamos bien. No nos fastidia ni siquiera la garganta , que en su momento tuve una ligera carraspera, el hambre sigue creciendo como nunca, malestar de cuerpo no hay, tos y fiebre tampoco”, dijo el exchico reality.

Asimismo, detalló que está ansioso por realizarse la última prueba de coronavirus para confirmar que ya se encuentra sin el virus y que puede volver a sus actividades diarias.

“A contar los días nomás y luego salimos. Bueno, primero una prueba para estar seguros que es negativo y ya estamos ready (listos) para salir otra vez al mundo”, agregó.

Cabe resaltar que la pareja de la ‘Ojiverde’ fue el primero en defenderse de las críticas que estuvo recibiendo con la madre de su hija tras ser captados en una reunión donde la modelo no solo bebía licor del abdomen de su pareja, sino que también intentaba hacer el paso de Anitta. Sebastián Lizarzaburu aclaró que después de unos días donde se esfuerza para salir adelante, merecía salir y relajarse junto a su pareja.

ANDREA SAN MARTÍN INTENTÓ HACER EL PASO DE ANITTA

Andrea San Martín celebró a la grande su primera salida de padres junto a Sebastián Lizarzaburu, a tal punto de - en medio de unas copas de más - intentar hacer el paso de Anitta.

Además vemos a la exmodelo tomando licor del abdomen de Sebastián Lizarzaburu.

