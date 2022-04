Gigi Mitre cuestionó frente a Carla García la inacción del gobierno de Alan García por los más pobres del Perú

Gigi Mitre cuestiona a anteriores gobiernos por olvidar a la población más vulnerable. (Foto: Captura de Willax)

Como se recuerda, Gigi Mitre y Rodrigo González estuvieron en la manifestación exigiendo la renuncia del presidente peruano, pues ellos consideran que sus últimas decisiones han desestabilizado social y económicamente nuestro país.

Asimismo, al ser un programa especial, la producción invitó al exministro Juan Sheput, el economista Eduardo Recoba y a los periodistas Carla García y Augusto Thorndike como analistas políticos.

Durante el debate que tuvieron, Gigi Mitre recordó que la población olvidada del Perú votó por Pedro Castillo para la presidencia, esto con la esperanza de ver un verdadero cambio que los beneficie.

Asimismo, la conductora de televisión cuestionó a los anteriores gobiernos, incluyendo el de Alan García, por no preocuparse por los ciudadanos más vulnerables, esto ante la presencia de la hija del expresidente de la República.

“Estoy convencida que si no se cambia eso de que no hay educción igual, salud igual, agua y desagüe igual para todos, y que a raíz de eso cada uno con su meritocracia, pero si no tienen la herramientas mininas, no de este gobierno, sino de todos los anteriores, incluyendo Carlita con todo cariño el de tu padre (Alan García) que fue presidente en dos oportunidades , todos los expresidentes ninguno se ha preocupado para que todos estemos al menos con una educación aceptable y podamos surgir”, comentó.

Carla García al escuchar lo dicho por Gigi Mitre salió en defensa de su papá y otros expresidentes, asegurando que ellos sí hicieron diferentes obras por la educación; sin embargo, debido a la pandemia, muchos colegios no recibieron el mantenimiento adecuado y se echaron a perder.

“ A ver, un momentito, no con ánimos de defender a Alan García solamente, sino también a Humala, quizá Alejandro Toledo y en parte Fujimori, todos han hecho algo por la educación , por la infraestructura de los lugares, todos conocemos algún lugar donde hay cosas”, indicó.

“Han pasado dos años desde la pandemia y ahora los colegios, que eran unos grandes colegios, que fueron repintados, vas y es una perdida total”, añadió la hija del expresidente Alan García.

La conductora de Amor y Fuego volvió a responder a la periodista e indicó que ella no ha dicho que su papá y los otros expresidentes no han hecho nada por el Perú, sino que durante sus gobiernos hubieron varias fallas en la descentralización y los peruanos más afectados fueron los que viven en las zonas más alejadas.

“ Por eso Carlita no es solo de este gobierno, lamentablemente no se hizo lo suficiente, yo no he dicho que nadie hizo nada y que otros hicieron más, pero en un país cualquier pueblo por más alejado que se encuentre debe tener derecho a una educación diga , con agua, con desagüe, con una mínima posta médica completa, pero eso no hay en nuestro país”, sentenció.

Carla García llegó como invitada al programa Amor y Fuego para hablar sobre la marcha contra Pedro Castillo que se llevó a cabo el martes 5 de abril.

