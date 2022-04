Restaurantes podrían subir sus precios hasta un 40% por el incremento de ingredientes

Restaurantes en la capital registraron pérdidas significativas por toque de queda del 5 de abril. | Foto: REUTERS/Angela Ponce

Estos últimos meses, el alza de alimentos debido al contexto internacional ha estado impactando en la canasta básica. Sumado con el desabastecimiento de algunos productos por el paro de transportistas, ahora los restaurantes señalan que podrían incrementar sus precios en un 40%.

El motivo es el encarecimiento y desabastecimiento de los insumos que usan los negocios para la preparación de sus platillos, según indicó la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú (Ahora Perú), Blanca Chávez.

Chávez comentó que los restaurantes actualmente estarían evaluando aumentar el precio de sus cartas entre 20% y 40%. “Si la situación se agrava aún más, podrían elevarse hasta en 80%”, señaló al diario Gestión.

La representante gremial aseguró que antes no se había realizado un alza de precios, considerando lo golpeada que está la economía por la coyuntura nacional y la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la situación actual y el sobrecoste de los insumos invita a iniciar el traslado y el aumento de precios, pues de otro modo no lograrían pagar a su personal.

Otras medidas que también han evaluado los dueños de restaurantes es retirar los platos más caros del menú y aquellos que requieran de insumos actualmente escasos. De esa forma, señaló que los negocios más afectados serían aquellos que venden ceviche o pollo a la brasa, ya que no tienen sustitutos.

“Nos estamos perjudicando, tenemos que pagar el alquiler, los impuestos y el Gobierno no da soluciones”, señaló.

Además, Chávez señaló que estas medidas afectaría también a los trabajadores. “Si en mi cocina tengo siete personas y ahora quitaré el 40% de los platos, entonces debo ajustar mi planilla”, explicó.

E incluso con el toque de queda decretado para el 5 de abril, se reportaron pérdidas de 10% de las ventas del mes en los restaurantes.

PRIMER MINISTRO NO DESCARTA ESTAR EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO, TRAS POLÉMICO TOQUE DE QUEDA

En una entrevista con un medio periodístico de Colombia, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no descartó que estamos en los últimos días de Pedro Castillo como presidente de la República, debido a los últimos acontecimientos y protestas en el Perú. “En el Perú todo es posible”, dijo.

“Esto no es una novedad en el Perú y viene de algunos años atrás. En el quinquenio anterior hemos tenido cinco presidentes y tres congresos. Esta situación no se ha superado. Nosotros tratamos de superarla y tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su propio interés, pero no en los monopolios y oligopolios que son los que fijan el precio para el consumidor”, dijo a Bluradio.

Torres indicó que desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, el sector A y sector B de la población del país no ha reconocido su triunfo en las elecciones generales y siempre han estado detrás de la vacancia “o exigiendo la renuncia o proponiendo en el Congreso acusaciones constitucionales. Eso siempre existe y es difícil que pueda desaparecer”.

“Hemos tenido una reunión en el Congreso, siempre estamos invocando que debemos concertar, dialogar y trabajar conjuntamente, unitariamente por el bien del país, pero encontramos de la otra parte que no quieren reconocer esa actitud del ejecutivo. Es un sector del Congreso, no todo”, manifestó.

Por otro lado, el premier también criticó el trabajo de la prensa peruana y a la oposición, a quienes señaló de estar detrás de un intento de golpe de Estado.

“No podemos desconocer que en Perú existe una prensa ladrona de la verdad, que desinforma permanentemente, que engaña a la población, expresó.

SEGUIR LEYENDO