Precio de alimentos en Lima: costo de verduras y abarrotes se incrementa por paro de transportistas

Los precios de las verduras y abarrotes son los que más se han elevado ante el paro de transportistas que inició el lunes 28 de marzo. Pese a los acuerdos y conversaciones entre los gremios de estos sectores, el alza en la canasta básica familiar sigue elevándose día tras día.

Infobae Perú recorrió el mercado “El Tambo”, ubicado en el distrito de Carabayllo, este centro de acopio mayorista, tiene como finalidad distribuir las verduras, frutas y carnes a otros centros de abastecimiento de las zonas.

Durante nuestro recorrido se pudo apreciar que efectivamente existe un incremento en los precios. Según los propios comerciantes, esto está variando todos los días. Por ejemplo, el día viernes y sábado el kilo del ajo costaba 6 soles, este domingo el precio varió a 10 soles. Lo mismo sucede con el limón, ahora el cuarto de este cítrico cuesta 2 soles.

En este mercado se puede encontrar la cebolla entre 2 soles a S/ 1.50, lo mismo sucede con el precio de la papa amarilla y blanca. Algo que constantemente repitieron los comerciantes, es que los productos que están llegando se encuentran muy maduros y son en tamaños pequeños.

“Realmente esto no solo afecta al que viene a comprar, nos afecta a todos los comerciantes. Por más que queremos ajustar los precios no podemos porque todos los días suben y no bajan. Las personas ya casi no compran por kilos, vienen a preguntar por cuartos. Es por eso que ahora tenemos que colocar en nuestras pizarras precio por cuarto y aún así se espantan”, expresó Cecilia Aragón, vendedora en este centro de abastos para Infobae Perú.

“Nosotros estamos trayendo todo lo que podemos de las chacras de Canta y Yangaz porque es lo más cercano a Carabayllo. La papa, tomate, coliflor, lechuga, pero aún así es caro porque los camioneros nos dice que la gasolina está por las nubes”, agregó.

ESCACEZ SE VERDURAS

Una preocupación muy grande para los comerciantes es que ciertas verduras no están llegando a la capital, por ejemplo, la zanahoria y la espinaca. Según señalaron que hasta el día viernes recibían estos vegetales, pero a un precio muy alto.

“Hemos vendido el kilo de la zanahoria a 20 soles y la espinaca un atado no bajaba de 12″, explicó Julio Ramos, comerciante de este mercado.

“Hoy domingo no ha llegado mucha verdura y en parte de nada nos serviría, porque la gente no está comprando. Una zanahoria la teníamos que vender a 2 soles o S/. 2.50. La alverja ni que hablar, estaba 6 soles y ahora cuesta 18 soles. La gente cree que nosotros somos malos y que nos aprovechamos, pero entiendan también tenemos familias que mantener. No elevamos los precios porque queremos, a nosotros nos venden carísimo las cajas y con el paro peor. Nos están llegando las verduras muy maduras y nos perjudicamos”, agregó.

ALZA DE PRECIO EN EL POLLO

Siguiendo con nuestro recorrido, nos pudimos dar cuenta que el precio del pollo en este mercado mayorista fluctúa entre S/. 9.80 y 10.50, varía entre tamaño y las avícolas que vienen a distribuir.

“El pollo ha subido. El precio del maíz costaba 2 soles, ahora está a 5 soles. Es por ese motivo que las avícolas ahora nos dejan a este precio y eso, nos han dicho que subirá a 12 soles. El kilo del huevo cuesta S/ 7.80 y la gallina 17. La verdad no podemos decir nada porque todos los días sube y cambian los precios”, expresó Rosa Mantilla, vendedor.

FRUTAS GOLPEADAS Y MADURAS

Otra problemática de los comerciantes es que las verduras y frutas están llegando golpeadas y muy maduras, a pesar de ello el precio no está bajando. La mayoría de las frutas vienen de Tingo María, Chanchamayo y Huaral y tras el paro de transportistas, esto está afectando bastante a los peruanos.

Por ejemplo, el precio de la maracuyá cuesta 3 soles, el de la papaya está 7 soles. El kilo de la piña costaba 3 soles y ahora está 6 soles. La fresa no baja de 7 soles, la mandarina 5 soles.

“No estamos trayendo mucha fruta porque la gente ya no compra y si lleva, solo es por cuartos. La fruta se nos está malogrando por el calor. No sabemos qué hacer porque nosotros vivimos de esto y si la gente no nos compra cómo alimentamos a nuestras familias. El gobierno ya debe hacer algo no solo para 5 días. Necesitamos estabilidad”, expresó Lorena Aguilar, comerciante.

CARNES Y PESCADO

Antes de culminar, quisimos revisar el precio de las carnicerías, según comentan los precios también han subido. El precio del lomo varía entre 26 a 28 soles. En el caso de la carne molida se puede encontrar en 14 y 16 soles.

“La carne hace semanas que ha subido, la gente no está comprando. En solo 4 filetes la gente paga un promedio de 16 a 18 soles, imagínense si es una familiar grande”, contó Pedro Robles, mayorista en este mercado.

“Es lamentable esta situación, estamos sufriendo mucho y le pido al presidente Castillo que haga algo, no nos puede dejar así. Nosotros dependemos de esto, hay negocios que están quebrando”, agregó preocupado.

Hace unos días, el ministro Aníbal Torres le sugirió a la población que ante el alza del pollo que ahora consuman pescado. Sin embargo, el precio de esta carne marina también se ha incrementado entre 1 y 2 soles.

Recordemos que el último sábado el gobierno y el ministerio de Economía y Agricultura, firmaron acuerdos para ayudar a frenar y bajar los precios de los principales alimentos de primera necesidad y como primera medida, se ha dado una tregua de 5 días para que se levante el paro en la ciudad de Huancayo.

LO QUE DEBES SABER

Si deseas corroborar los precios, el Ministerio de Agricultura tiene una herramienta para conocer el valor de las verduras, frutas y más al por mayor. Solo debes ingresar AQUÍ para mayor información.

