Congreso buscará censurar al gabinete de Aníbal Torres por ola de violencia y caos en el Perú

El desborde popular por el alza de precios de alimentos de primera necesidad, de los combustibles y el paro general de transportistas en Lima y otras regiones ha llevado al Perú a vivir ocho días de crisis política, social y económica. A esta situación se suma la inacción del presidente Pedro Castillo, quien ayer se presentó en el Congreso de la República solo para indicar que hay proyectos de ley estancados y levantar el cuestionado toque de queda que generó pérdidas millonarias a la capital.

Las protestas han dejado seis muertos hasta el momento y centenares de heridos, pero no hay vistas de solución y por ello la oposición en el Congreso de la República se unirá para presentar una moción de censura contra el gabinete de Aníbal Torres.

Susel Paredes, congresista por el Partido Morado, manifestó que los ministros del actual Gabinete “son muy incompetentes e ineptos”. “Esto no puede seguir así. Tenemos que censurar al gabinete completo, porque no es un ministro, ni dos ni tres, es el equipo, el equipo está mal”.

Señaló que hay otras bancadas en el Parlamento que quieren interpelar al gabinete. “Si hay coincidencias vamos a firmar esa moción. Este gabinete es ineficiente, inoperante”.

Entre las bancadas que estarían a favor de censurar a Torres y todos sus ministros serían Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos congresistas ya estarían trabajando en el documento de la moción de censura y buscar las firmas para que este sea admitido.

La bancada de Acción Popular anunció, por su parte, que presentarán una moción de interpelación contra Aníbal Torres, para que acuda al Pleno del Congreso y explique los fundamentos del decreto supremo que ordenó el toque de queda en Lima y Callao.

“Hemos presentado una moción de interpelación como bancada para que el señor presidente del Consejo de Ministros acuda al Pleno (...) para que no solamente fundamente las condiciones y justificaciones de este decreto supremo de inmovilización, sino que lo queremos y necesitamos saber cuál va a ser el mecanismo de monitoreo para que se atiendan los acuerdos adoptados en las mesas de trabajo que se han suscrito en Junín y que se van a concretar en acuerdos”, anunció el vocero de la bancada, Elvis Vergara.

CASTILLO Y TORRES

Desde el estallido de las marchas y protestas en el interior del país, el Presidente del Consejo de Ministros defendió las medidas adoptadas por el presidente Pedro Castillo y que el último toque de queda en Lima y Callao “no se ha hecho así porque se le ocurre al Ejecutivo, sino por las informaciones que teníamos que se iban a producir una convulsión social, robos, saqueos, vandalismo, cierre de negocios, enfrentamientos violentos con la Policía, generar desabastecimiento y así por supuesto a pedir nuevamente la vacancia de la Presidencia o la renuncia de la Presidencia. No es que hemos tomado (la decisión) libremente”.

Pero hoy en declaraciones a ‘Blu Radio’, el premier no descartó que se estén viviendo los últimos días del Gobierno de Pedro Castillo tras las protestas registradas en varias zonas del país.

“En el Perú todo es posible, esto no es una novedad en el Perú, esto viene de unos años atrás, del quinquenio anterior. Hemos tenido cinco presidentes, tres congresos en cinco años y esa situación no se ha superado”, señaló a Blu Radio de Colombia.

Torres también culpó a la oposición de no dejar avanzar al gobierno de Castillo Terrones y que se fija en su propio interés “que es en el fondo, pero no se dice, la protección de monopolios, oligopolios que son los que fijan altos precios para el consumidor y que nosotros estamos en esas tendencias de eliminar esas deformaciones en la economía”.

Además que la aparente “ingobernabilidad” es culpa de varios sectores que no reconocieron su triunfo y llevan pidiendo su vacancia desde hace meses.”Eso puede ser una perspectiva, no se descarta nada en el país. No es una novedad, sino es la incertidumbre política que existe ya por algunos años”.

En tanto Pedro Castillo ha evitado salir al frente para enfrentar los verdaderos problemas que agudizan la crisis en el Perú

