Puro Sentimiento: Famosos se solidarizan con la agrupación tras ataque a bus en la Panamericana Sur

Figuras del espectáculo nacional se pronunciaron tras ataque a bus de Puro Sentimiento. (Foto: Composición Infobae)

La agrupación femenina Puro Sentimiento, liderada por Pamela Franco, informó mediante sus redes sociales que el bus donde viajaban los músicos fue apedreado por un grupo de manifestantes. El hecho ocurrió a la altura del km. 273 de la Panamericana Sur, alrededor de las 5 a.m de este miércoles 6 de abril.

Según relató la orquesta en su cuenta de Instagram, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para dispersar a la turba con gases lacrimógenos. Sin embargo, nada de esto sirvió debido al gran número de manifestantes que se adueñaron de la zona, por lo que a los músicos no les quedó de otra que permanecer dentro del vehículo .

En recientes declaraciones de Christian Domínguez, dueño de la agrupación, algunos artistas lograron salir del bus para irse caminando a Lima. Sin embargo, uno de ellos, Edwin Coto, no tuvo tanto suerte porque fue impactado con una piedra en la cabeza. Por el momento se encuentra siendo auxiliado en una posta médica de la localidad.

Puro Sentimiento sufre ataque por turba del manifestantes. (Video: Instagram)

Las imágenes del hecho de violencia no solo dejaron sorprendidas a las conductoras de América Hoy, sino también a diversas figuras del medio artístico, quienes se solidarizaron con Puro Sentimiento y con los músicos heridos, que llevan más de 3 días varados en la carretera de Ica debido al paro de transportistas.

Gabriela Herrera, participante de Esto es Guerra, se pronunció a través de sus historias de Instagram para pedir que cesen los actos violentos durante las manifestaciones. “Protestar es una causa justa y de manera pacífica, está bien, pero el vandalismo y la violencia por parte de seudo manifestantes no”.

“Mi total solidaridad con los músicos de la orquesta Puro Sentimiento, quienes por el bloque de carreteras se encuentran varados en Ica cuando retornaban a Lima. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y que les caiga todo el peso de la ley”, sentenció la chica reality.

Gabriela Herrera se solidariza con los músicos heridos de Puro Sentimiento. (Foto: Instagram)

Otra figura que se solidarizó con Puro Sentimiento fue Carla ‘Cotito’ Rueda, quien escribió en Instagram: “¡No a la violencia! Nada justifica la violencia. Ellos solo quieren regresar a casa al igual que las demás personas que están atrapados en el paro”.

Carla Rueda pide que cese la violencia en las protestas. (Foto: Instagram)

Las conductoras de América Hoy, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, lamentaron la situación que atraviesa la agrupación de Domínguez, quien no pudo aguantar las lágrimas en el set al pedirle disculpas a los músicos heridos.

“Estamos de acuerdo con las manifestaciones, que los reclamos deben ser escuchados, pero la violencia no es el camino. Así no se va a llegar a nada, todo el país piensa lo mismo. Nos duele como peruanos, pero la violencia no es el camino”, indicó la hija de Gisela Valcárcel.

Conductoras de América Hoy respaldaron a Christian Domínguez en este difícil momento. (Foto: Instagram/@lapozo)

GRANDES PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Durante su pronunciamiento en América Hoy, Christian Domínguez fue consultado por cuánto gastará en arreglar la movilidad, a lo que él respondió: “Va ser muy costoso, y lo más triste es que después de recuperarnos de a pocos. No sabes lo terrible que fue (saber del ataque), no solo por las pérdidas, pensar cómo está la gente de adentro”. A este gasto se suma lo que viene desenvolsando para que sus músicos puedan comer y beber mientras están varados en Ica.

Asimismo, no pudo contener las lágrimas al pedir disculpas a la familia de sus músicos, puesto que varios de ellos, incluido su miembro de seguridad, se han quedado en el bus desde hace días.

“A Luchito, sabe que nos cuida a todos, somos 50 personas que nos cuida, gracias por eso, es padre de familia también, se puede ir, pero está ahí, se queda, dando la calma. Gracias por eso, la empresa te agradece tremendamente, a los músicos, mil disculpas”, indicó en medio de llantos.

