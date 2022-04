Toque de queda en Lima y Callao: más de 10 millones de usuarios del transporte público perjudicados

El toque de queda durará todo el día 5 de abril. | Foto: ANDINA/Renato Pajuelo

Este 5 de abril se cumple un toque de queda impuesto por el Gobierno y comunicado apenas poco más de dos horas antes de que entrara en vigencia. Así, miles de personas salieron a las calles y no solo se dieron con la sorpresa de que ya no deberían acudir a sus centros de trabajo, sino que los medios de transporte no estaban funcionando.

Las restricciones obligaron a muchos a hacer trabajo desde casa, pero aún hay personas que por diversos motivos decidirían movilizarse por la ciudad. Así, esto está perjudicando a más de 10 millones de usuarios de transporte público en Lima y Callao. La cifra aumenta aún más considerando a las personas que utilizan el servicio de taxis o colectivos.

En un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que todas las rutas de transporte público de Lima y Callao bajo su competencia, y los concesionarios del Metropolitano y Corredores Complementarios, no prestarían servicios este día. En el caso de los taxis, así como del transporte especial escolar, turístico y de trabajadores, tampoco habría servicio.

Al inicio de la mañana, solo el Metro de Lima estaba atendiendo, pero alrededor de las 10:30 a.m., la Línea 1 informó que se procedía a suspender el servicio hasta nuevo aviso. Esta línea había alcanzado el 100% de aforo, de modo que podía transportar hasta 1,200 pasajeros por tren.

Sin embargo, ahora la cifra de personas que se quedaron sin un medio de transporte aumenta. Según la ATU, se trata de 11 millones de limeños y chalacos los que dependen de los servicios públicos.

ANÍBAL TORRES NO DESCARTA EXTENDER TOQUE DE QUEDA A TODO EL PAÍS

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, declaró que la medida busca proteger a lo ciudadanos de posibles actos de violencia debido al paro de transportistas. Además, señaló que podría extenderse al resto del país. Sin embargo, declaró que esto dependerá de qué acontezca en las siguientes horas.

“Si esta situación persiste, se puede extender al resto del país, pero yo creo que no, la población va a entender y la población misma no acepta actos vandálicos”, declaró a TV Perú esta mañana.

“Hay que trabajar en orden, con serenidad y tranquilidad, el Gobierno está para garantizar todos los derechos fundamentales, derechos que nadie puede agredir”, afirmó también, explicando la razón de la medida que asegura busca resguardar la seguridad del país.

Torres también resaltó que el Poder Ejecutivo no está buscando enfrentamientos don el Congreso de la República, por lo que aceptaron la invitación de asistir al Parlamento en la tarde. Ello luego que hicieran una invitación previa a la presidenta del Legislativo para las 8:00 a.m.

“Nosotros no estamos con ningún plan de enfrentamientos (...) el presidente de la República y los ministros, hemos aceptado ir al Congreso a las 3 de la tarde”, señaló.

Por otro lado, el premier señaló que sí se hará respetar las medidas impuestas por el Gobierno para reducir o contener el precio de los combustibles. Cabe recordar que el Ejecutivo decidió exonerar el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles en un 90%.

“Esas medidas dictadas respecto al precio de los combustibles se va a cumplir sí o sí. El día de ayer hemos dispuesto que Osinergmin haga el control en los grifos, un control efectivo. Nos encontramos en una situación de crisis, por lo tanto, hacemos un pedido a todos los grifos del país para que se adecuen a estas medidas”, expresó.

