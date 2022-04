Las pérdidas millonarias que dejó al Perú el toque de queda de Pedro Castillo

Peru's President Pedro Castillo speaks upon arriving at congress amid a curfew in the capital Lima imposed over fuel cost protests that have spread throughout the country, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Angela Ponce

Un anuncio sorpresivo e imprevisto de Pedro Castillo decretando que Lima y Callao acate una inmovilización obligatoria ha perjudicado notablemente la economía peruana ocasionando pérdidas de hasta mil millones de soles (US$220 millones) solo por hoy. Sectores como la textil, comercio, turismo, servicios y otros más que se aún no se recuperan del golpe de la crisis que ocasionó el 2020 la pandemia COVID-19, son los más afectados por esta medida que el mandatario tuvo que levantar ante la protesta popular en las calles del Centro de Lima.

Hace unos días, la agencia calificadora de riesgo Moody’s rebajó la calificación crediticia de los bonos soberanos de Perú, de A3 a Baa1, con perspectiva estable, después de varias décadas y a raíz del entorno político “polarizado y fracturado” en el Gobierno del izquierdista Pedro Castillo lo que “han afectado negativamente la confianza de los inversores y han socavado la resiliencia económica, que ha afectado negativamente en el mediano plazo la perspectiva crediticia de Perú”.

Infobae Perú conversó con Jorge Carrillo, experto en finanzas y profesor de la Pacífico Business School, quien explicó que esta paralización genera grandes pérdidas no solo en Lima, sino también al país. “Al año el Perú produce 550 mil millones de soles y solo en un día alrededor de mil millones que perdería porque ha dejado de producir y si lo hace deja de contratar”.

“Esta medida es contrapuesta y no va a incentivar confianza ni promover la inversión privada, porque el gobierno cierra toda la actividad económica de un día para otro”, indicó.

Para Carrillo lo que está haciendo Pedro Castillo es un “manotazo de ahogado, pero espero que no sea un tema permanente o un hábito, eso sería muy peligroso”. “Temas como el aumento del sueldo mínimo son totalmente fuera de foco, no es nada razonable y no tiene nada que ver con la productividad y perjudicas a las grandes empresas”.

“Este gobierno está espantando la inversión privada, porque dice que promueve la inversión, pero en verdad destruye la inversión y la está matando”,

En tanto Carlos Parodi, recalcó que esta medida del gobierno es un ‘sin sentido’ que perjudica a los más vulnerables y negocios sensibles como los restaurantes, panaderías y negocios que compran insumos diarios y pierden todo que han invertido.

Imagen de archivo de trabajadores cosiendo vestuario en un local del centro textil de Gamarra en el distrito La Victoria de Lima, Perú. 24 de abril, 2017. REUTERS/Mariana Bazo/Archivo

Parodi explicó que uno de los grandes problemas que tiene el Ejecutivo es la comunicación y “esto le genera una gran pérdida enorme a las mypes y pequeñas empresas donde está la gran mayoría de empleo en el Perú”. Sin embargo estima que sea la medida que ponga el gobierno va a necesitar que esta sea creíble. “Para que el país vuelva a crecer necesita creer y no hay credibilidad. La gente no cree”

“No solo son los 900 millones de soles. Si esto se extiende a nivel nacional, yo no sé qué magnitud puede tomar. Hay gente que pierde desde hace 5 días con todo el paro de transportes y son gente que vive del día día y se les está deteniendo con el paro y el toque de queda, entonces, cómo vive”, sostuvo.

Por su parte, el exministro de economía, Luis Miguel Castilla expresó que esta medida de paralizar todo Lima y Callao es “un despropósito total”. “El gobierno no ha calculado que iba a ser un boomerang. Está concentrando un mayor rechazo a las medidas que está llevando a cabo, pero no porque no resultan efectivas, sino por el costo económico que puede representar”.

“Lo que sí ha logrado es unir a todos los gremios, desde la pequeña empresa hasta la gran industria, en rechazo a sus medidas”, expresó.

“Con esta medida lo que está haciendo es limitarle la capacidad a muchos peruanos a ganarse el pan diariamente, eso no ayuda a enfrentar el problema económico. Muchos viven del trabajo informal para llevar el pan día a día y sostenerse, por eso me parece un absurdo este tipo de medidas porque la contención de las protestas debe ser velando porque el Estado de Derecho se prevalezca, evitar los bloqueos y que se ejerza la autoridad de manera correcta”, expuso.

Castilla además resaltó que si el gobierno levanta la inmovilización en Lima va a enfrentar el rechazo de la población, pero lo que es peor, esta medida arbitraria ya está causando una afectación a la imagen del país. “Un país mal manejado y que ha hecho que entidades como Moody’s indiquen no solo que el presidente no va a terminar su mandato , sino que el Perú va a estar mejor sin él cosa que me parece una afirmación bastante avezada ”

“Eso es lo que ven los que nos compran los bonos y el mercado internacional y eso pasa factura. Es un cúmulo de errores que vamos a pagar muy caro”, recalcó

Mensaje a la Nación de Pedro Castillo donde decreta toque de queda.

PÉRDIDAS EN GAMARRA

La Asociación empresarial Gamarra Perú emitió un comunicado en el que alzaron su voz de protesta por las medidas extremas del presidente de la República e indicaron que esta paralización de actividades le causan pérdidas de, al menos, 20 millones de sole, perjudicando a 32 mil microempresarios y más de 100 mil trabajadores.

“La medida desproporcionada y carente de legitimidad se da en medio de la campaña de otoño-invierno que es una de las principales temporadas del año, por el número de visitantes a las tiendas, de ventas y producción de los talleres, los cuales en solo un día superan los 20 millones de soles en pérdidas”, indica la asociación

Agregan que “en medio de la mayor crisis económica del país en más de 100 años, y con la urgente necesidad de la reactivación económica -en la que el gobierno ha dejado solos a los microempresarios sin ninguna medida reactivadora- impedir que trabajemos afecta de sobremanera la economía y el sustento de nuestras familias”.

SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES Y BODEGAS

La Cámara de Comercio de Lima recalcó hoy que este día de paralización obligatoria representa también S/50 millones de pérdidas para los supermercados y centros comerciales, US$13 millones en Mesa Redonda y en los mercados mayoristas el 60% de los alimentos pueden perderse hoy por la falta de compra del consumidor.

La Asociación de Bodegueros del Perú estimó pérdidas de más de 15 millones de soles en los 225 mil negocios que operan en Lima y Callao afectados por la inmovilización social obligatoria.

El gremio sostiene que con esta medida “se está mostrando una incapacidad técnica, sin considerar que las bodegas vivimos día a día, y nuestro servicio al vecino es permanente”

