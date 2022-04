Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estrenará en Perú el próximo 5 de mayo. (Foto: Composición Infobae)

Últimas noticias de Marvel. Este miércoles 6 de febrero, a la medianoche, los fanáticos esperaron con ansías comprar los boletos de la preventa de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda parte de este personaje de Marvel, a quien anteriormente hemos visto en Spider-Man y Avengers. Recordemos que la cinta se estrenará el próximo 5 de mayo en Perú y toda Latinoamérica .

Sin embargo, grande fue la sorpresa de los marvelitas cuando el reloj marcó las 12: 00 a.m., puesto que los servidores de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis, principales cadenas de cine de Perú y otros países de la región, cayeron debido a la gran cantidad de gente que hacía cola virtual para obtener los tickets.

Este hecho, por supuesto, generó malestar entre los fanáticos, puesto que no es la primera vez que sucede. En la preventa de la última película de Spider-Man, titulada ‘No Way Home’, ocurrió una historia muy parecida, por lo que se decidió que la venta de entradas sería de forma presencial, causando largas colas, fastidio y algunos disturbios a las afueras de los cines.

Cabe resaltar que algunos usuarios sí llegaron a conseguir entradas de manera virtual, según las publicaciones que circularon en redes. Los que aún no lograron comprar tickets para la segunda parte de Doctor Strange, deberán estar atentos porque Cineplanet Perú anunció mediante su página oficial que la preventa para el preestreno aún no está disponible y que pronto será anunciado.

En medio de la desazón por no conseguir los tickets pese a haber esperado varias horas, los internautas crearon un sinfín de memes para desatar su indignación, los cuales se viralizaron rápidamente en redes como Twitter y Facebook. Estos son los memes más graciosos que dejó la penosa caída de las páginas webs.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.





Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

Memes por la preventa de Doctor Strange 2.

¿DE QUÉ TRATA DOCTOR STRANGE 2?

El hechicero se despierta con todas las noches con el recuerdo del mismo sueño que se transforma en pesadilla. No se deja de repetir que hizo lo que tenía que hacer para proteger al mundo. Su inseparable compañero Wong le da su apoyo y lo arrastra a la realidad expresándole que no puede controlar todo, ya que a consecuencia de eso abrió una puerta entre los universos, y no saben quién o qué la atravesará. Cuando todo se sale de control, Strange busca a Scarlet Witch para que lo ayude a entender lo que está pasando y pasará, pero ella le confesó que siempre escuchó que se trataba de algo peligroso... Y tenía razón.

Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Soo Cole, Tony McCarthy.

Dirección: Sam Raimi (trilogía de Spider-Man y el Despertar del diablo).

¡Entra en una nueva dimensión de Strange, solo en cines el 5 de mayo!

¿QUÉ CINES ESTRENARÁN DOCTOR STRANGE 2?

Estas son las salas de cine en Perú en las que podrás ver el estreno de la película de Doctor Strange 2. Recuerda, al ser un espacio cerrado es importante que lleves tu carnet de vacunación con las tres dosis completas contra la COVID-19.

- UVK

- Cineplanet

- Cinépolis

- Cinestar

- Cinemark

- Cinerama Pacífico

SEGUIR LEYENDO: