Cusco: Enfrentamientos entre policía y pobladores bloquean acceso a terrenos del aeropuerto de Chinchero

FOTO DE ARCHIVO: Felicita Quispe observa el paso de camiones en una carretera utilizada por empresas mineras, en la comunidad de Chumbivilcas, en las afueras de Cusco, Perú, 13 de octubre de 2021. Foto tomada el 13 de octubre de 2021. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

Ayer comenzaron las protestas en el distrito de Chinchero en Cusco y se tornaron violentas. La policía aún intenta desbloquear las vías de acceso a los terrenos del aeropuerto de Chinchero y para ello se encuentran utilizando gas lacrimógeno y perdigones en este paro indefinido.

Los pobladores se niegan a abandonar la zona hasta que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante llegue al lugar para atender sus demandas sobre formar parte de la cadena de valor de los consorcios coreanos encargados de la obra aeroportuaria. Sin embargo, el alcalde del distrito de Chinchero, Héctor Cusicuna, explicó, en diálogo con RPP que, desde ayer, los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no le responden el teléfono.

“Quisiéramos, para que no empeore la situación, la presencia del ministro de Transportes. No hay comunicación con ellos, ellos prácticamente no quieren saber nada con nosotros, creo, a pesar de que estamos llamando nadie contesta, nadie se comunica”, explicó.

VIOLENCIA EN CHINCHEROS

Las manifestaciones iniciaron la madrugada del 5 de abril, tras estar advirtiendo, los pobladores de las comunidades de Yanacona, Ayllupongo y Raqchiayllu, tomaron las rutas de acceso al polígono del aeropuerto. Pero, esa misma noche iniciaron los enfrentamientos, según el alcalde, agentes policiales hicieron uso de bombas lacrimógenas y perdigones para despejar la zona. Un poblador resultó herido, refirió.

“En la oscuridad han disparado bombas lacrimógenas y hasta perdigones. Yo pienso que la policía debe prever, no debe estar provocando cuando todo está relativamente tranquilo, la gente está en los accesos, ni siquiera en los polígonos”, señaló la autoridad.

PIDEN AGUA Y DESAGÜE

Además, de exigir ser parte de la obra, es decir que les otorguen trabajo, la comunidad campesina Raqchi Ayllu exigen en sus hogares agua y desagüe. Según el diario Correo, los manifestantes se instalaron en parte del polígono y quemaron llantas y otros objetos para reclamar también por supuestos atropellos que sufren desde el inicio de la construcción del futuro terminal aéreo.

“Entendemos que esto podría entenderse como un asalto a la inversión privada, nosotros no queremos frenar las inversiones, sino que estas estén más involucradas con los pueblos, es una pena que Pedro Castillo nos tenga olvidados y no quiera hacerse cargo de los problemas de los pueblos profundos, nos han prometido la inmediata ejecución de saneamiento básico, pero hasta ahora nada”, se oye decir a uno de los manifestantes en un video citado por el referido diario.

También señalan que cuando les compraron los terrenos para la ejecución del polígono, les mencionaron que con ese dinero debían instalar hospedajes, restaurantes, comprar vehículos de carga y de transporte para que oferten sus servicios, y así lo hicieron, pero hasta la fecha no les contratan.

“Nos dijeron que con el dinero que recibimos compren hospedajes, camionetas de línea amarilla, línea blanca, equípense con restaurantes, comedor, lavandería, por lo cual la población invierte para prestar estos servicios y beneficiarse y lamentablemente Consorcio Chinchero llenó de sus trabajadores y ahora ya no es así”, señaló otro poblador.

Los comuneros piden la presencia del primer ministro Aníbal Torres y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y nuevamente del ministro Nicolás Bustamante. Hasta el lugar, llegó un contingente de la Policía Nacional para asegurar el orden y evitar más manifestaciones, ya que los miembros de las comunidades aplicaron la violencia que ha sido evitada con gases lacrimógenos y perdigones nuevamente.





