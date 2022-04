Ica: Así se llegó a la tregua para liberar el tránsito en la carretera Panamericana Sur

Panamericana Sur | Foto: Mininter

Tregua momentánea. Trabajadores agrarios y transportistas de la región Ica llegaron a un acuerdo con la Policía y decidieron permitir el paso, por un periodo de dos horas (hasta 2 p.m.) de buses, camiones y vehículos particulares que se encontraban varados en la carretera Panamericana Sur desde el lunes 4 de abril.

Las vías se abrieron en las zonas de Barrio Chino, a la altura del kilómetro 278, y Expansión, en el kilómetro 290, en el ingreso al distrito de Salas-Guadalupe.

¿CÓMO SE LLEGÓ A LA TREGUA?

Como se recuerda, el último domingo a las 11:50 de la noche inició un paro de transportistas de carga pesada por el alza del combustible y el cual debía terminar el martes por la noche. Sin embargo, la medida de fuerza también fue tomada por los agricultores de la zona que protestan por la subida de precio de algunos alimentos.

Por eso, la madrugada de este miércoles, cuando la Policía buscaba despejar las vías, los manifestantes volvieron a intentar tomar las vías y se inició el enfrentamiento con los efectivos del orden. La policía estuvo superada en número por los manifestantes, que terminaron tomando la carretera en los kilómetros 278 (Barrio Chino) y 290 (Expansión).

Por la mañana se registró el ataque a varios buses de transporte interprovincial. Incluso algunos pasajeros señalaron que habían sufrido robos y saqueos.

Hubo nuevos enfrentamientos con la Policía y se registró un joven fallecido de 24 años (Yonhy Quito Contreras), producto de un impacto en la cabeza.

Además, también hubo ataques a la comisaría de Villacuri (Kilómetro 276), la cual habrían intentado quemar, pero la policía logró defender el puesto policial y buscar apelar al diálogo.

Después de algunas horas de conversaciones los manifestantes decidieron abrir la vía por dos horas. Indicaron que esperan conversar con algún ministro de Estado para llegar a soluciones y exigieron, entre otras cosas, el cierre del Congreso.

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

Los dirigentes negaron que ellos hayan causado los desmanes ocurridos esta mañana y denunciaron que estos actos de violencia fueron protagonizados por infiltrados.

MINISTRO DEL INTERIOR EN ICA

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, informó que se dirige a esa ciudad, a fin de reforzar el trabajo de los agentes policiales.

El titular del interior manifestó que viaja con 150 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), quienes apoyarán a los efectivos de la zona, ante los bloqueos de carreteras por parte de algunos vándalos.

Al medio día, Alfonso Chávarry ya sobrevolaba la zona y conversaría con los manifestantes.

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

PIDEN INTERVENCIÓN

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, hizo una invocación a terminar cuanto antes con los problemas que se registran en la carretera Panamericana Sur a fin de no afectar a la región en todos sus ámbitos.

Afirmó que si bien esa situación no afecta de manera particular a Paracas porque los problemas están más al sur, ello no impide que se plantee una intervención más severa de las fuerzas del orden, incluso con estrategias de inteligencia para capturar a los vándalos que son los responsables de la destrucción de los peajes en la zona de Barrio Chino, en el kilómetro 278.

