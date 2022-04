Conoce como preparar paella con la receta española

(Getty Images)

La paella de mariscos es uno de los platos más conocidos y también más deliciosos de la gastronomía española. En Perú, tenemos una versión nacional que aunque no es exactamente igual tiene ciertas similitudes y este es el delicioso arroz con mariscos.

A pesar de lo deliciosa que es la paella, muchas veces se cree que es un plato complejo de preparar por los pasos que sigue o los insumos que usa. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad, ya que lo cierto es que es un plato que se puede hacer en casa. Claro que toma práctica convertirse en experto preparando cualquier plato, pero por suerte la paella no es muy difícil de preparar por lo que encontrar la técnica perfecta no te tomará mucho tiempo y desde la primera vez podrás sorprender a amigos y familiares con un plato diferente para almorzar.

Si quieres conocer como se prepara la paella, continúa leyendo la siguiente nota en la que te traemos la receta española original para que la puedas hacer en casa .

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 25 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Porciones: Alcanza para 4 personas

INGREDIENTES

-2 tazas de arroz

-4 tazas de caldo de gambas

-½ kg de calamares

-½ kg de mariscos frescos

-1 puñado de conchas de mar almejas y mejillones

-1 cebolla

-1 tomate mediano

-½ pimiento rojo

-2 dientes de ajo

-½ taza de guisantes

-1 ramo de hojas de perejil fresco

-Aceite de oliva

-Sal (al gusto)

-Pimienta (al gusto)

-Colorante amarillo ó algunas hebras de azafrán

PREPARACIÓN

1.Lo primero que haremos será tener todos los ingredientes listos para usarlos. Empezamos limpiando y pelando los mariscos. Usamos las conchas y la cabeza para hacer el caldo y lo reservamos para usar después.

2. Ahora, limpiamos los camarones y los cortamos en círculos.

3. También limpiamos las conchas de mar con abundante agua para que suelten cualquier residuo de arena.

4.Ahora, en una paellera, ó sartén muy grande y profunda, sofreímos en aceite de oliva, la cebolla, el ajo, pimiento y tomate que previamente hemos picado en cuadritos pequeños y le agregamos un poco de pimienta y sal al gusto.

5.Ponemos en la sartén los calamares y luego las conchas de mar y dejamos que se cocinen unos minutos. Notaremos que se comienza a hacer un caldo, esto es lo que tiene que pasar. Cuando este listo reservamos.

6.Ahora, agregamos las 2 tazas de arroz y revolvemos para que se mezcle todo. Seguidamente le echamos 4 tazas del caldo de mariscos que hicimos antes. Si no alcanza, completamos con agua.

7.Mezclamos bien todo y agregamos una cucharadita de colorante amarillo ó las hebras de azafrán y dejamos hervir por unos 3 minutos.

8.Aun con líquido en la paellera, agregamos los guisantes frescos, los mariscos y el perejil previamente picado muy pequeño. Chequeamos la sal y la pimienta y le agregamos un poco más si es necesario.

9.Dejamos cocinar hasta que esté casi seco el líquido. En este momento podemos agregarle unas tiras de pimiento para decorar y algunos langostinos con su concha.

10.Ahora bajamos el fuego y tapamos. Dejamos cocinar por 15 minutos y probamos el grano. Si está listo lo retiramos del fuego y servimos la paella de mariscos con un chorro de aceite de oliva por encima para darle aun más sabor.

