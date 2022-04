Cómo hacer canchita dulce, salada y con mantequilla - recetas fáciles

Cómo hacer popcorn en la olla: tres versiones de canchita de cine.

La receta del día. En este especial te vamos a presentar tres preparaciones fáciles y rápidas de hacer. Estos son los acompañamientos perfectos cuando queremos pasar un tiempo de relajo, sin preocupaciones y viendo una película, serie o programa favorito. Aunque es diferentes partes del mundo se conoce como popcorn o palomitas de maíz, en el Perú ha cobrado popularidad bajo el nombre de canchita, la cual tiene una serie de variaciones en sabores.

Toma nota de todos los ingredientes y prepáralos en menos de 5 minutos. Recuerda que para disfrutarlo al máximo debes comerlo apenas esté listo, así sentirás lo crocante que quedan.

RECETA CANCHITA DULCE

INGREDIENTES: 1 taza de maíz popcorn, también conocidos como palomitas de maíz, 2 cucharadas de mantequilla, 4 cucharadas de agua, 2 o 3 cucharadas de aceite, 100 gramos de azúcar blanca (si solo tienes azúcar rubia, no hay problema), gotas de medio limón (esto es opcional, ya que le da un sabor especial y agradable).

PREPARACIÓN: en una de olla coloca un poco de aceite. Prende la cocina, que caliente unos 30 segundos y agrega la taza de canchita pop corn. Tapa bien la olla. Mientras va calentando, no olvides de mover la olla con el fin de que todo el maíz esté rozando la base de la olla. El maíz comenzará a reventar mientras la temperatura aumente. Cuando veas que ya ha reventado todas asegúrate moviendo la olla cogiéndola con cuidado de las asas. Si hay muchas palomitas que aún o revientan, se escuchará como chocan con la olla. Si no es así no escucharás nada. Si ya reventó todo o al menos casi todo, es momento de retirar la olla del fuego. Echa la canchita en un recipiente y reserva. En esta parte dependerá de ti y tu gusto si le agregas una pequeña pizca de sal. [Lee aquí la receta completa]

RECETA CANCHITA CON MANTEQUILLA

INGREDIENTES: 1/2 taza de maíz para canchita, 3 cucharadas grande de aceite, 1/4 de mantequilla y sal al gusto.

PREPARACIÓN: en una olla agregar el aceite y dejar que se caliente a fuego medio-alto. Cuando haya tomado la temperatura adecuada, agregamos con mucho cuidado el maíz de canchita. Con una cuchara de madera o no adherente hay que mover muy bien para que se impregnen los ingredientes. Antes de que empiece a reventar los granos del popcorn, añade la mantequilla en el centro de la olla. Tapa muy bien para que comience a explotar la canchita.

Con la tapa en la olla, y ayudándote con unos guantes, mueve muy bien la mezcla para que la mantequilla se impregne en las palomitas de maíz. Si deseas que queden más crocantes y con una capa extra de mantequilla, puedes llevar la canchita a una sartén con mantequilla para “sellarlas” un poco.

RECETA CANCHITA DE CINE

INGREDIENTES: 1 cucharada de aceite, 1/4 de taza de granos de maíz, 1/4 cucharadita de sal.

PREPARACIÓN: llevar una olla grande y de fondo grueso a calentar a fuego medio. Cuando el fondo de la olla esté caliente, agregar el aceite. Echar el maíz a la olla y revolver con el aceite. Tapar la olla, y esperar a que la canchita empiece a reventar. Esperar unos 15 segundos y bajar el fuego al mínimo, mientras que se terminan de reventar todos los granos. Apagar el fuego. Destapar y espolvorear con sal mientras esté aun caliente. Servir.

