América Hoy no salió al aire este 5 de abril por toque de queda: Esto dijeron las conductoras

América Hoy, magazine conducido por Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, que se transmite por la señal América Televisión, no salió al aire este martes 5 de abril, luego que el presidente Pedro Castillo declarara a Lima y Callao en estado de emergencia, así como la orden de inamovilidad en la capital desde las 2 a.m. hasta las 11:59 de hoy.

A las 9:30 a.m., hora en la que se inicia el programa, América Noticias continuó transmitiendo en vivo como parte de una edición extraordinaria, la cual se encuentra cubriendo todo lo que acontece en tiempo real en las principales carretera y vías bloqueadas en Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Arequipa, Apurímac y Puno.

Debido a la confusión de los televidentes, quienes esperaban ver a las presentadoras en pantalla, GV Producciones lanzó un comunicado mediante redes sociales, en el que se informaba que el magazine no sería emitido este martes 5 de abril. Sin embargo, el miércoles volvería a su programación habitual.

“Queridos amigos, debido a la coyuntura, hoy no salimos al aire. Mañana seguiremos acompañándote con toda la información y entretenimiento que tú mereces. Y recordemos que hoy más que nunca, ¡nuestro país nos necesita unidos!” , detallaron.

¿QUÉ DIJERON LAS PRESENTADORAS DE AMÉRICA HOY?

Debido a la cancelación de la edición de este martes 5 de abril, Ethel Pozo publicó un meme para ironizar a la medida anunciada por el presidente de la República. Recordemos que su madre, la conductora Gisela Valcárcel, también se mostró en desacuerdo con el toque de queda.

En el caso de Janet Barboza, ella utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su descontento. “Nuestro país está en crisis, no de ahora, de siempre. ¿Cómo es posible que se le pague a los agricultores míseros centavos por su producción? Hoy hay gente que un día come y el otro no. El Ejecutivo y el Congreso en un enfrentamiento sin fin, a ninguno le importa el país. #QueSeVayanTodos”.

Por su parte, Brunella Horna reposteó un mensaje de Richard Acuña, su pareja: “¿Ya terminó Castillo de inaugurar colegios y jugar al profesor? Ya puede enfocarse el transportistas, que alguien le prenda la TV, que el país y la economía se cae a pedazos. Pedro Castillo, deja de victimizarte y ponte a trabajar de verdad”.

ETHEL POZO PREOCUPADA POR EL ALZA DE PRECIOS

La conductora de América Hoy mostró toda su indignación ante el alza del precios, motivo por el cual cientos de pobladores han salido a las calles para hacer escuchar su voz de protesta. La conductora calificó este momento como uno de los peores de la historia del Perú.

“Nosotros, en una programa que tiene cocina a diario, hemos tenido que cambiar nuestro menú porque no les puedo presentar una receta de pollo porque ¿quién puede comprar el pollo? No puedo, impensable, ¿carne? ¿Quién la va a comprar?”, señaló la presentadora bastante indignada, para luego anunciar que el plato de esta edición sería croquetas de arverjas con mollejitas guisadas, una receta “económica y nutritiva”.

Asimismo, se solidarizó con los pobladores e indicó que “el pueblo quiere hechos”. “Ya no es factible seguir con el alza de todos los alimentos de la canasta básica. El día de hoy (4 de abril) teníamos programado un menú, pero ha sido una edición especial porque cuando hay que reír, reímos, pero cuando hay este tipo de noticias no podemos ser ajenos”, indicó.

