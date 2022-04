Mirtha Vásquez a Pedro Castillo: “¡Hágase cargo presidente y busque salidas democráticas!”

Mirtha Vásquez le exigió a Pedro Castillo que busque una solución al problema. | Foto: Composición (Infobae)

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, a través de su cuenta oficial de Twitter. Esto luego de la noticia de que se decretaba un toque de queda en todo Lima y Callao durante todo el martes 5 de abril.

“Los conflictos sociales no se solucionan con la represión ni imponiendo un estado de excepción que recorta derechos. Medidas autoritarias como esta solo exacerbarán el malestar ciudadano que sufre la crisis económica. ¡Hágase cargo presidente y busque salidas democráticas!”, fue su mensaje en un tuit.

La medida en cuestión dispone que no se podrá comprar en bodegas, estará prohibido el delivery y todos los centros comerciales, restaurantes y locales no podrán atender hasta el término del toque de queda.

Se recuerda que tras su salida del Consejo de Ministros, Vásquez ha declarado en contra del Gobierno y la forma en la que el mandatario toma decisiones en repetidas ocasiones.

El 31 de enero informó que renunciaba al cargo. “El día que me convocó a ser parte de su gabinete y por tanto de su gobierno, acepté con total disposición, convencida de la necesidad de fortalecer una opción de cambio que para millones de peruanos significaba una esperanza”, indicó Vásquez por Twitter.

Luego, en una entrevista con RPP Noticias expresó su preocupación por el entorno cercano del presidente. Dio a entrever que el grupo de asesores de Castillo estarían detrás de los repetidos errores de su gestión y que “han provocado estos días una crisis innecesaria de gobernabilidad, están acusándose unos a otros, están sacándose denuncias”.

Asimismo, también se dirigió directamente al mandatario para que se desligue de los personajes involucrados en investigaciones de corrupción.

“El país merece una explicación clara y contundente frente a graves acusaciones. Sr. Presidente, ahora desde afuera, le reitero:¡Cumpla su palabra! Luchar c/ la corrupción no solo es deslindar ni invocar investigación. La ciudadanía espera respuestas y cambios, no desestabilización”, señaló en su cuenta oficial de Twitter.

OTRAS DISPOSICIONES DEL TOQUE DE QUEDA

Sí está permitido el traslado de las personas que laboran en: los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas.

Además, también se permitirá la atención en farmacias y boticas, además del normal funcionamiento del personal de prensa escrita, radial o televisiva, siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función.

Del mismo modo, se indica que “se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”.

Por otro lado, es importante precisar que no se requerirá de un pase laboral obligatorio para usar un vehículo particular o transitar en horario de toque de queda para dirigirse a su centro laboral, el ciudadano deberá portar: DNI y carnet de trabajo.

Los servicios que han informado que seguirán laborando son: el Aeropuerto Jorge Chávez y el Mercado de Frutas. Este segundo también funcionó con normalidad en tiempos de pandemia y la cuarenta de la COVID-19 también trabajaron y recibieron al público de modo regular.

SEGUIR LEYENDO