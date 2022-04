Ministro de Justicia justifica el toque de queda del 5 de abril: “No creo que se queden sin comer hoy día”

Foto: Andina.

Minutos antes de la medianoche, el presidente de la República, Pedro Castillo, informó que tras la sesión del Consejo de Ministros, se decretó declarar en emergencia la provincia de Lima y Callao, además de la inamovilidad ciudadana el día martes 5 de abril. Desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, fue consultado sobre las personas que viven del día a día y que no podrán salir a trabajar para buscar un sustento este martes. “El ciudadano que no acata simplemente tiene que entender que en el país hay normas, que hay un estado de derecho, y están con una disposición dada por mandato constitucional, y seguro se tendrán que someter al arbitrio del orden público. No creo que se queden sin comer porque es un día. Y se han quedado sin comer hoy día, por el contrario han sido vunerados y sus derechos. Y muchos han sido asaltados y robados por estos delincuentes” .

Felix Chero se refiere a las personas que viven del día a día y qué harán en el toque de queda. VIDEO: RPP

Asimismo, informó que los servicios esenciales continuarán funcionando en Lima y Callao, durante la inamovilidad ciudadana. En declaraciones a RPP, manifestó que la población también podrá abastecerse de productos de la canasta básica, pues los mercados y centros de abastos estarán funcionando.

“Se puede abastecer de aquellos productos de la canasta básica y necesidad elemental, si son esenciales. (Funcionarán) clínicas, hospitales, en el decreto se precisa todo, los servicios esenciales funcionarán”, indicó.

Agregó que los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen instrucciones claras, para hacer el acompañamiento respectivo, durante la aplicación de esta medida y en salvaguarda del orden público.

En tal sentido, indicó que las fuerzas del orden tienen instrucciones claras, y aplicarán también el sentido común para dar facilidades para aquellas personas que necesitan transitar para cumplir con sus labores que sean esenciales.

INMOVILIZACIÓN CIUDADANA

Precisamente, el presidente de la República, Pedro Castillo, informó que tras la sesión del Consejo de Ministros, se decretó declarar en emergencia la provincia de Lima y Callao, además de la inamovilidad ciudadana el día de hoy martes 5 de abril.

En un mensaje a la Nación, también hizo un llamado a la calma y a la serenidad a la ciudanía, pues recalcó que toda protesta en el país es un derecho constitucional, pero debe hacerse siempre dentro del marco de la ley.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”, indicó en su alocución.

Agregó que se aprobó declarar la inamovilidad ciudadana desde las 02:00 horas, hasta las 23:59 horas del martes 05 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas y recalcó que esta medida no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales de todos los peruanos y peruanas.

El jefe de Estado también pidió continuar trabajando juntos para impulsar el crecimiento y desarrollo nacional, pero recalcó que este desarrollo debe ser justo y equitativo para beneficiar directamente a todos los peruanos en el territorio nacional.

De otro lado, el presidente Castillo recalcó que hay demandas en el país que no se han atendido durante mucho tiempo, situación que se agravó por la pandemia del Covid-19 y los conflictos en el escenario internacional.

Por tal motivo, indicó que se han tomado un conjunto de medidas para mejorar el ingreso de los peruanos y que las familias no se vean afectadas por el incremento de los precios de productos de primera necesidad.

“Estas medidas aprobadas en el marco del diálogo en la ciudad de Huancayo, no solo benefician a la población de Junín, sino a todas las familias, principalmente a las más vulnerables. Verán pronto los efectos de las acciones adoptadas, los acuerdos se dieron como resultado del diálogo, entre representantes del Ejecutivo, las autoridades locales, los dirigentes de transportistas, agricultores y la población”, manifestó.

El presidente Castillo subrayó también que no se escatimará esfuerzos para aliviar la situación económica de las familias peruanas, e indicó que se hará todo lo que está al alcance para beneficiar a la población más vulnerable.

