Patricia Chirinos a Pedro Castillo: “Se está agarrando de uñas y dientes con la sangre del pueblo”

Patricia Chirinos no dudó en criticar las acciones que viene realizando Pedro Castillo y la manera de no hacerle frente a la actual crisis social que atraviesa el país tras el paro de transportistas que empezó el 28 de marzo.

A una semana de iniciar las protestas, la parlamentaria se mostró en contra de las muertes que se van registrando en estos días y cómo los ministros han intentado minimizar estos fallecimientos.

La congresista fue invitada en el programa del presentador Beto Ortiz, en donde volvió a hacer hincapié para que el mandatario presente su renuncia al cargo de presidente.

“Por lo que yo puedo olfatear y en la experiencia que tengo, es que esto recién empieza. Habrá más derramamiento de sangre y eso es lo que tenemos que evitar. El día de hoy voté en contra de que tengamos una reunión -propuesta por algunos congresistas* con los ministros y el presidente Castillo. Voté en contra, no porque yo quiera no conciliar, sino porque creo que es una pérdida de tiempo porque no estamos hablando con cualquier presidente del Perú, estamos hablando de Castillo, que es una persona mentirosa, mitómana es un gobierno mentiroso”, expresó.

“Con esto está demostrando su incapacidad para gobernar y si ni siquiera puede gobernar, mucho menos vamos a poder salir de una crisis como en la que nos encontramos. Vengo con la misma propuesta que le dije el día en que el presidente llegó al congreso le dije: renuncie señor Castillo porque a usted ya no le queda de otra, se está agarrando con uñas y dientes pero con la sangre del pueblo que corre por las calles ”, agregó.

Por otro lado, Patricia Chirinos aseguró que no tiene intención alguna reunirse con el presidente Castillo, ya que lo considera un mitómano y que sería una “pérdida de tiempo”.

“Siento mucho dolor y mucha pena por lo que está sucediendo en el Perú, es un tema que venimos conversando todo el tiempo aquí en el congreso con algunos congresistas, porque hay algunos indolentes que prefieren sus negociaciones personales y siguen defendiendo a Castillo. Ahora lo que más nos interesa es saber que hay más de 8 regiones que están en crisis, que se han levantado mientras Ica, Pucallpa, Chimbote, Ucayali, Tarapoto. Amazonas, Huánuco, Lima, Piura, están estallando prácticamente, ardiendo en llamas y las mil disculpas de Castillo no le van a devolver el hijo a esa madre que acabamos de ver llorando porque el menor cayó al río”, analizó.

“Vemos las imágenes de Manchay y una señora se desmaya, pero al levantarse lo primero que dice “hay hambre”. Efectivamente, hambre es lo que hay porque la gente no tiene trabajo, los precios suben todos los días, la inestabilidad de preocupación para la gente desde que se levanta hasta que se acuesta. Esos 15 soles que las amas de casa usaban para ir a comprar su menú a diario, eso ya no alcanzan tiene que ser 30, 40, 50 soles. Castillo prefiere huir e irse a inaugurar colegios como si nada pasara, quiere hacerse el bueno ante la población pero no va a conseguir nada. Castillo sigue culpando a todos de su incapacidad pero el pueblo ya no le cree”, aseveró.

Recordemos que la parlamentaria Patricia Chirinos fue la que presentó por primera vez una moción de vacancia contra Pedro Castillo , la congresista promovió dicho documento ante el Pleno de Congreso del Perú, en donde su pedido no prosperó tras votaciones de sus colegas de otras bancadas.

