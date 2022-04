Esta es una alerta roja para el gobierno de Pedro Castillo

Demonstrators block the Pan-American highway during a partial strike of cargo and passenger carriers, in Ica, in southern Peru, on April 4, 2022. - A partial strike of cargo and passenger carriers caused road blockades and suspension of classes in Peru, in the first strike against the government of leftist President Pedro Castillo. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP)

El estado de emergencia decretado ayer por el presidente Pedro Castillo no tiene justificación, y es cuestionable tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, la medida es inconstitucional. Sin entrar de lleno al tema jurídico, el decreto supremo publicado no tiene motivación ni proporcionalidad. Motivación porque si uno lee el texto, se basa en información especulativa, no hay un raciocinio detrás de la medida; y proporcional, porque cuando uno dicta una medida de estado de emergencia uno quiere tutelar un bien mayor, pero la medida es tan altamente restrictiva en derechos, que la supuesta solución termina siendo más lesiva y problemática que todo lo que supuestamente intenta proteger el Estado.

En cuanto a la forma, ha sido una medida pésimamente gestionada. Tomó por sorpresa a la ciudadanía, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios públicos y el trabajo de las personas. Eso termina siendo una falta de respeto al ciudadano, y ocurre cuando tomas una medida que no mira a la persona como el centro.

El gobierno tiene que hacer una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo. Con esta medida se ha traído a la población en contra. Hay una uniformidad en cuanto a la respuesta de la ciudadanía, y cierran fila en la idea de no permitir que estas medidas inconstitucionales se prolonguen o se repitan.

Llegan desde distintos puntos de la capital.

Creo que esto es una alerta roja para el gobierno. Hay que esperar a lo que pase en el Congreso, pero creo que si faltaban votos a favor de la vacancia, este tipo de acciones generará mayor adherencia en contra de la gestión del presidente.

Por otro lado, se está generando un caldo de cultivo para mayores enfrentamientos, y eso no debería permitirse. Cualquier medida gubernamental debe ser pensada para gestionar un problema, pero esta medida empeora la situación. Estamos en un momento complicado en el país, donde debemos tener todas las alertas para prevenir una situación de caos y convulsión social.

En el Ejecutivo existe un sistema de gestión de conflictos sociales, y no puede ser que su respuesta sea un decreto de estado de emergencia. Deben existir filtros de prevención, alertas tempranas, donde se indique que el caos está naciendo y gestionar para no llegar a lo que vivimos en este momento. Los conflictos mineros o las huelgas de transporte no son cuestiones que salen de un momento a otro, vienen de largo tiempo. Algo está fallando para que estas alertas no se activen oportunamente.

Hay que precisar que la crisis es generalizada, no solo desde el gobierno sino también desde el Parlamento. En el Congreso hay una falta de voluntad política para ponerle fin a estas cuestiones y de verdad discutir de fondo qué necesitamos para reformar nuestro sistema político. Nadie quiere soltar el dulce, todos se aferran a sus puestos, los propios parlamentarios también, y eso termina siendo lesivo, porque nadie quiere comprarse el pleito de una reforma política que podría causar la pérdida de su posición.

¿Qué vendría después? Si se quiere poner paños fríos, al menos tendríamos que tener una salida constitucional: puede ser una renuncia, puede ser una vacancia. Los mecanismos están allí.

No obstante, la gran responsabilidad es del Poder Ejecutivo por lo que viene ocurriendo con la gestión pública. Con los alumnos de la maestría en Gestión Pública en la UPC buscamos formar gestores para que se ocupen de lo que necesita el país. Y lo que se ve es que hay muchos tecnócratas, personas que tienen tiempo en la administración pública, han renunciado o los están renunciando, incluso los que sostienen los servicios públicos más fundamentales.

Las consecuencias de sacar a esa gama de técnicos, optar por una debilidad clientelista para hacer ingresar a los militantes del partido oficialista, perder la meritocracia, no la vamos a ver ahora sino en los próximos cinco años. Eso es responsabilidad del gobierno.

Mauricio Cuadra

