Congresista de Perú libre defiende toque de queda de Pedro Castillo: “Yo no veo tan cuestionable la decisión”

Este 5 de abril se ha decretado un toque de queda en todo Lima metropolitana y el Callao debido a las constantes amenazas de saqueos y disturbios que hay tras el paro de transportistas. Sobre esta medida me ha despertado diferentes reacciones en redes sociales y de otros políticos. Sobre la noticia, el congresista de Perú Libre, Alex Paredes, defendió la medida señalando que va a ayudar a mantener la seguridad en estas regiones.

En una comunicación muy temprana a las 3:00 am con Canal N., el legislador defendió la decisión del presidente Pedro Castillo de mantener en sus casas a todos los ciudadanos de estas dos regiones durante el 5 de abril. Para ello, el congresista hizo mención del recordatorio que dio el conductor del programa de que en esta fecha se cumplían 30 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori, y señaló que el toque de queda era princesa, era especialmente importante, ya que esta fecha podría exacerbar algunas reacciones de la población.

“Yo creo que más allá de lo que acaban de compartir, de estos 30 años de lo lamentable ocurrido (golpe de Estado de Alberto Fujimori), son las circunstancias de lo que se está viviendo en la ciudad. Más aún, este día (podría) matizar más las reacciones de un lado o del otro lado y yo no veo tan cuestionable la decisión”, dijo.

“Yo no la veo tan cuestionable, por esta situación de violencia que se ha vivido el día de ayer. O sea, ya eso no es protesta. La forma en cómo unas personas entran a destruir propiedad privada, negocios, tiendas, etcétera. Eso no es protesta. ¿Qué culpa tienen las personas Dueñas de sus negocios?”, defendió.

El congresista fue increpado acerca de que culpa tendrían las 8 millones de personas que viven en Lima y Callao, a lo que él respondió que “después el resto de personas reclamarían este tema de la seguridad”.

ESPECIFICACIONES DE LA MEDIDA

El presidente de la República, Pedro Castillo, informó que tras la sesión del Consejo de Ministros, se decretó declarar en emergencia la provincia de Lima y Callao, además de toque de queda para hoy martes 5 de abril desde las 2:00 a 23:59 horas. Ello lo informó minutos antes de que empiece el martes.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”, indicó.

Según el decreto en El Peruno, no se podrá comprar en bodegas, estará prohibido el delivery y todos los centros comerciales, restaurantes y locales no podrán atender hasta el término del toque de queda.

Sí está permitido el traslado de las personas que laboran en: los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas.

Además, también se permitirá la atención en farmacias y boticas, además del normal funcionamiento del personal de prensa escrita, radial o televisiva, siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función.

Del mismo modo, se indica que “se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”.

Por otro lado, es importante precisar que no se requerirá de un pase laboral obligatorio para usar un vehículo particular o transitar en horario de toque de queda para dirigirse a su centro laboral, el ciudadano deberá portar: DNI y carnet de trabajo.

