Jefferson Farfán fue operado de la rodilla y no jugará la fase de grupos de Copa Libertadores con Alianza Lima

Jefferson Farfán no jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores con Alianza Lima: el delantero volvió a operarse de la rodilla.

Malas noticias para Alianza Lima. Jefferson Farfán, una de sus principales figuras, estará más tiempo fuera de las canchas en este 2022. El delantero volvió a operarse de la rodilla izquierda tras notar la poca evolución de la zona afectada. Duro momento para uno de los veteranos de la selección peruana.

Así lo dio a conocer RPP Noticias. El medio señaló que la ‘Foquita’ pasó por el quirófano el pasado lunes 28 de marzo. Al parecer, el tratamiento no invasivo que estuvo llevando no resultó como esperaba y tuvo que tomar difícil decisión respecto a su lesión, que no lo permitió debutar la presente temporada.

Con esto, Jefferson Farfán quedó descartado para la fase de grupos de la Copa Libertadores con Alianza Lima, que inicia su camino este miércoles 6 de marzo frente a River Plate de Argentina en el Estadio Nacional de Lima. Extrañarán su experiencia y aporto futbolístico.

Más tarde, Carlos Bustos, técnico del cuadro ‘blanquiazul’ habló del jugador. “Le han hecho una limpieza en la rodilla y está en recuperación. Tengo entendido que mañana tiene revisión y que pronto va a estar trabajando con nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

“Esa es su situación actual, pero está bien. Todos los días habló con él y está bien. No podría precisar el tiempo. En la chequeo me dirá qué pasos tendremos que seguir”, agregó el argentino desde Matute.