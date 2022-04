Periodista Danés: “La última vez Perú mereció algo mejor que irse a casa antes de los octavos” | REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

La selección peruana de ganar el repechaje frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos el próximo 13 de junio, la bicolor estará en el mismo grupo de Francia y Dinamarca en el Mundial de Qatar 2022, tal como ocurrió en Rusia 2018. El otro integrante del Grupo D es Túnez.

No obstante, uno de los recuerdos pocos gratos para los peruanos, fue haber perdido 0-1 ante Dinamarca en la primera fecha del Mundial Rusia 2018, puesto que ese resultado elimino a Perú del torneo.

Ahora, nuevamente ambas selecciones se verán las caras, si es que Perú elimina en el repechaje al vencedor de Australia frente a Emiratos Árabes Unidos.

Por eso, Infobae se comunicó con el periodista danés, Soren Sorgenfri, para que nos cuente sobre el presente de su selección y opine sobre un posible nuevo enfrentamiento ante la selección peruana

“Una vez más Perú y Dinamarca pueden enfrentarse en la fase de grupos de la Copa del Mundo. La última vez Perú mereció algo mejor que irse a casa antes de los octavos de final y, para ser honesto, el equipo danés debería haber jugado mejor fútbol en ese momento de lo que lo hizo”, manifestó Soren Sorgenfri en exclusiva a Infobae.

A su vez, el periodista danés confesó que su selección en todo este tiempo ha cambiado su estilo de juego, para que Ricardo Gareca, técnico de Perú, tome nota. “Ahora 4 años después es un equipo danés muy diferente. Ya no solo juegan para obtener un resultado, sino que juegan para entretener con constantes oleadas de ataques”, comentó Soren Sorgenfri

LA NUEVA VERSIÓN DE DINAMARCA

“Christian Eriksen está de vuelta y se ve más fuerte que nunca. Pero el equipo danés ya no es solo Eriksen. Nombres como Damsgaard y Skov Olsen son jugadores para el presente y el futuro. Pueden crear ocasiones y marcar goles”, manifestó el colega danés.

A su vez, reveló cómo es el estilo defensivo y los sistemas de juego que utiliza Kasper Hjulmand, técnico de Dinamarca, que el último 29 de marzo consiguió una victoria importante en un amistoso por 3-0 a Serbia.

“La defensa con el jugador del Chelsea, Andreas Christensen, y el jugador del AC Milan, Simon Kjær, es extremadamente fuerte y rara vez permite que se marquen goles. Dinamarca con Kasper Hjulmand como seleccionador nacional juega 4-3-3 o 3-4-3. Si es un 4-3-3 será un 2-5-3 cuando Dinamarca esté atacando haciendo espacio para que otro jugador lo vea. Joaquín Mæhle, el lateral del Atalanta, se está convirtiendo rápidamente en un jugador de clase mundial y no es de extrañar, ya que como lateral ha marcado 8 goles en 12 meses para la selección danesa”, reveló Soren Sorgenfri a Infobae.

“Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se espera que Eriksen haga todos los trucos, manténgase atento no solo a Joachim Mæhle como lateral izquierdo. Echa un vistazo al lado derecho. Rasmus Kristensen juega para el RB Salzburgo y se está convirtiendo en un lateral derecho muy fuerte”, agregó

DEFICIENCIAS EN SU JUEGO

Sin embargo, Dinamarca tiene problemas que resolver. Los jugadores de respaldo no son convincentes. Dinamarca carece de calidad en profundidad. Otro problema es el número 9.

“El buen delantero Kasper Dolberg todavía no es el delantero natural que debería ser y por alguna razón Kasper Hjulmand prefiere mantener al fuerte atacante Andreas Cornelius en el banquillo como suplente”, acotó el periodista danés.

Otra de las estrellas del seleccionado de Dinamarca no anda en un buen nivel, según nos comenta el periodista danés, Soren Sorgenfri. “El jugador del Barcelona Martin Braithwaite no está teniendo mucha acción en Barcelona y se espera que se mude a otro club en verano. Así que, en general, el equipo danés es más fuerte ahora que hace cuatro años, pero todavía tiene algunas debilidades. Si Dinamarca se enfrenta a emiratos árabes Unidos o Australia, entonces no habrá ningún problema. Si va a ser Perú. Entonces no estoy tan seguro. Eso podría volver a ser un rival difícil”, sentenció a Infobae.

Alineación inicial de Dinamarca:

Schmeichel – Rasmus Nissen, Andreas Christensen, Simon Kjær, Joachim Mæhle – Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen – Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg y Andreas Damsgaard.

