Perú Tiene Talento: Gianella Neyra se emociona con presentación y lanza lisura en vivo

Gianella Neyra no pudo contener su emoción tras ver la presentación de José Luis Aldamano Salas, conocido como Cochicho Perú, junto a sus compañeros del arte. Este pasado sábado 2 de abril, Latina emitió una edición más de Perú Tiene Talento, donde un grupo de baile llegó al escenario y representó ‘Me gritaron negro’, una versión de la maestra Vitoria Santa Cruz.

Tal fue la energía que transmitió el cuerpo de danza que los miembros jurados no dudaron en expresar su emoción, sobre todo Gianella Neyra, quien soltó una lisura en vivo, sorprendiendo a los presentes.

“Dios mío, qué país tan increíble que tenemos, carajo. Es tan potente cuando abrazamos nuestras raíces, cuando abrazamos nuestra escencia, cuando contamos nuestra verdad, que te juro que me has emocionado hasta las lágrimas. Te agradezco enormemente que estés aquí diciendo lo que has dicho, porque eso es importante”, dijo muy efusiva Gianella Neyra, quien previo a ello, lo aplaudió de pie junto a Ricardo Morán, Mimy Succar y Renzo Schuller.

Por su parte, Morán indicó que le gusta lo tradicional, pero también que ello lo traigan al presente. Asimismo, al igual que Gianella, les dio el ok para que pasen a la siguiente fase. Sin embargo, resaltó que tienen una valla bastante alta, pues han escogido una puesta en escena muy potente potente.

Mimy Succar y Renzo Schuller también expresaron su alegría al ver la presentación de Cochicho Perú, y no solo le dieron el pase para que siga en competencia, sino que también se animaron a dar un pequeño baile de música afroperuana.

OTRAS PRESENTACIONES DE ESTE 2 DE ABRIL

Perú Tiene Talento es un programa que muestra las habilidades de los peruanos. Cuenta con la conducción de Mathias Brivio y un exigente jurado compuesto por Gianella Neyra, Ricardo Morán, Renzo Schuller y Mimi Succar, quiénes son los encargados de calificar a cientos de artistas que llegan de todas las partes del Perú.

El porgrama llega cada sábado a partir de las 10 pm. Este sábado no solo presentó a Chochicho Perú y a sus compañeros, también pudimos ver a un niño genio que, con tan solo 6 años, llega desde Andahuaylas y deslumbró a los presentes respondiendo preguntas de cultura general, actualidad, países y capitales, dejando boquiabiertos al público y al jurado.

También participó un joven de 13 años que llegó desde Pueblo Libre y dejó al jurado con la boca abierta al tocar una batería casera como todo un profesional. El instrumento musical consta de diversos objetos: un sillón, cajas, libros, abanicos de paja, etc. La audición empezó cuando el joven tomó las baquetas y tocó bajo la pista de Beggin, canción de la banda Måneskin.

Vimos, además, a una agrupación musical compuesta por tres hermanos ayacuchanos y una joven rusa, ellos tocaron quena y cantaron al ritmo de “El cóndor pasa”. La audición inició cuando el líder de la agrupación presentó a cada de los integrantes, y contó cómo conoció a la jovencita rusa, con quien ahora tiene una relación y comparte su amor por el arte. Los miembros del jurado calificaron de “maravillosa” su puesta en escena, logrando un unánime sí para que continúen a la siguiente ronda. Estas son algunas de los talentos que se presentaron en el pacio de Mathías Brivio.

MATHÍAS BRIVIO Y GIANELLA NEYRA CONDUCIRÁN ARRIBA MI GENTE

Después que Mujeres al Mando llegara a su fin el pasado 25 febrero, muchos se preguntaban cuál iba a ser el programa que lo reemplazaría. Pues bien, Latina respondió la pregunta tras lanzar la promoción de Arriba Mi Gente, espacio que llegará en abril y contará con la conducción de Mathías Brivio, Gianella Neyra, Santi Lesmes y Karina Borrero.

Según informó Latina, el magazine llegará a las pantallas con un enfoque “totalmente renovado con lo último en entretenimiento, espectáculo, entrevistas exclusivas y nuevas secuencias para estar más cerca del público”.

“Este nuevo formato multiplataforma ofrecerá a los televidentes un espacio en vivo con todo lo que necesitan para comenzar bien su día”, señala la nota de prensa que envió la televisora.

El elenco está conformado por Mathias Brivio, Gianella Neyra, Santi Lesmes y Karina Borrero, sin embargo, contará con una “quinta conductora”, cuyo nombre aún no se ha develado.

Cabe señalar, que en el video promocional lanzado por el canal se ve a la supuesta quinta conductora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la voz en off dice: “Ella también es nuestra”.

Arriba Mi Gente es el nuevo programa que reemplazará a Mujeres al Mando. (Video: Latina)

