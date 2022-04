ExDT de Gianluca Lapadula sobre gol ante Paraguay: “Hizo un gol de delantero de verdad” | Foto: FPF

El trabajo de Gianluca Lapadula con la selección peruana ha sido extraordinario, admirable y todo un país le agradece cada entrega y gol que hizo cuando se enfundó la camiseta blanquirroja.

Y este último martes no fue la excepción, puesto que el rol que cumplió el ‘Bambino de los Andes’ ante Paraguay, en la última fecha de las Eliminatorias, estuvo sobresaliente. No solo por el gol, sino por la entrega y las ganas que le metió a cada balón que conecto.

Desde Italia, no fueron ajenos a lo que hizo Gianluca Lapadula con Perú, ya que no solo los medios estuvieron siguiendo su desempeño, sino su ex entrenador Mario Petrone también lo alentó pese a los kilómetros de distancia que hay.

Infobae nuevamente llamó a Mario Petrone para que analice un poco el desempeño de su expupilo Gianluca Lapadula con la camiseta de la selección peruana ante Paraguay,

“Estoy muy feliz por el Perú y lo que hizo Gianluca Lapadula en el campo de juego. Hablamos antes del partido y pude recordar cómo él podía hacer la diferencia. Sí podría ayudar para que tu nación pueda jugar ese partido de repechaje y yo te dije que sin problema, ya que Lapadula en esos partidos importantes siempre destaca. Para mí no es una novedad, porque yo sé el carácter del chico y lo que puede dar a todo el equipo para el pueblo”, afirmó Mario Petrone a Infobae en exclusiva.

A su vez, Petrone contó que no le causo asombro que Gianluca Lapadula defina de esa manera en el tanto ante Paraguay.

“Ando feliz porque Lapadula hizo un gol que para mí no es nuevo, porque él empezó a hacer esos movimientos de ese gol, que en Italia lo llamamos ‘movimiento fuera de la línea’, que es a la espalda de los defensas. Fue una muy buena asistencia de su compañero, pero Gianluca buscó el espacio detrás de la línea de la defensa muy bien y con la pierna derecha hizo un gol de delantero de verdad”, enfatizó a este medio.

No obstante, Mario Petrone nos deja en claro que Gianluca Lapadula aún puede dar más en la selección peruana. “Él puede dar más, todo depende si en su club juega con más continuidad”, comentó su exentrenador que confía siempre en el talento del delantero de Benevento de la Serie B de Italia.

Finalmente, Petrone deja en claro que la selección peruana es favorita para llegar al Mundial de Qatar, puesto que el rival de Asia no tiene los argumentos para vencer al representante de Conmebol. “El tendrá la motivación de ir a un Mundial. Para mí en el repechaje Perú es favorito”, sentenció Mario Petrone en exclusiva a Infobae.

LOS NÚMEROS DE GIANLUCA LAPADULA EN LAS ELIMINATORIAS

Gianluca Lapadula ha disputado con la Selección Peruana 13 partidos por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y anotó tres goles.

