Korina Rivadeneira confiesa que su actividad íntima con Mario Hart se ha enfriado

Korina Rivadeneira admite que Mario Hart mira a otras mujeres.

Mario Hart y Korina Rivadeneira conforman una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula. Ellos desde que se conocieron supieron que querían estar juntos durante mucho tiempo por lo que se casaron rápidamente. Asimismo, un tiempo después, la modelo venezolana salió embarazada de su primera hija.

En una entrevista con el programa Estás en Todas, la exchica reality halagó a su esposo indicando que es una muy buena persona y que cada vez que puede le demuestra lo importante que es ella para su vida.

“ Él es súper bueno, súper engreidor, yo siento que tengo al esposo perfecto . Podrá tener sus defectos, pero como ser humano, como esposo me apoya en todo. Yo siento que tengo a la mejor persona del mundo a mi lado, la persona que yo necesito”, comentó.

“Me apoya, siempre está conmigo, me defiende como no tienes idea, me trata súper bien, me consiente, es muy maduro porque me ha enseñado, desde que estamos juntos, que el amor que nosotros tenemos es mucho más importante que todo ”, añadió.

Asimismo, Korina Rivadeneira indicó que su relación evolucionó para bien luego que ellos contrajeran matrimonio. Incluso el cantante la comprende a la perfección cuando ella se muestra orgullosa luego de tener algunas discusiones de pareja.

“Él no es de perder el tiempo en eso, soluciona las cosas en el momento. Para él es súper importante, lo más importante soy yo y luego Lara, eso me lo demostró. Hemos hecho un clic perfecto, excepto en algunas cosas...”, indicó.

Sin embargo, la modelo venezolana reconoció que su vida íntima de pareja con Mario Hart se ha enfriado desde que ella salió embarazada, por lo que entiende que es un proceso totalmente normal.

“ Algunas cosas se van enfriando naturalmente, como por ejemplo, la vida más íntima. Me imagino que es normal ”, dijo. Sus declaraciones sorprendieron a Natalie Vértiz, quien señaló que en algún momento encontraran el momento indicado.

“No te preocupes amiga, ya encontrarán el momento de calor”, dijo la conductora entre risas, a lo que Korina señaló que lo encontraron, pero duró muy poco, señalando su pancita con cuatro meses de embarazo.

Korina Rivadeneira aseguró que Mario Hart es un excelente esposo, sin embargo, con el tiempo su vida más íntima se ha ido enfriando.

MARIO HART QUIERE QUE SU HIJO LLEVE SU NOMBRE

Korina Rivadeneira señaló que desde que Mario Hart se enteró que el bebé que se encuentran esperando será un hombrecito, el exchico reality sueña con ponerle su mismo nombre, aunque la modelo no se encuentra de acuerdo.

“ Mario ya está haciendo planes, es la persona más feliz del mundo, quiere con toda su alma que yo le ponga Mario... Yo le digo: Amor, tú le quieres poner Mario, entonces yo le pongo (a Lara) Korina, no se puede. Ese tema (del nombre del bebé) es un tema sensible para él”, contó.

