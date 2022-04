Ministro del Interior sobre protestas en Huancayo: “No son agricultores ni transportistas, son vándalos y delincuentes”

Alfonso Chávarry estuvo en la mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, criticó las protestas, el bloqueo y la paralización del transporte en Huancayo, en la región Junín, debido a un pliego de reclamos que tienen los transportistas y agricultores con el gobierno de Pedro Castillo pese a la instalación de una mesa de trabajo con los representantes del Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

“Los manifestantes no son agricultores, no son transportistas; son jóvenes vándalos y delincuentes que han roto tres paredes y han roto la puerta del coliseo. Se está tratando de calmarlos a ellos. Ellos están agrediendo con piedras a los policías, la Policía está usando únicamente gas lacrimógeno para controlarlos”, mencionó a RPP Noticias.

El titular del Interior había asistido con la comitiva del Consejo de Ministros para conversar con los dirigentes sindicalistas. También se encontraban los ministros de Justicia, Feliz Chero; de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Economía, Carlos Graham, ; y de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. Además, también los acompaña el viceministro de la PCM, Jesús Quispe, algunos congresistas y el Cardenal Pedro Barreto, a este último se le requirió la presencia del presidente Pedro Castillo cuando consultó si deseaban como mediador al arzobispo de Huancayo.

El ministro de Agricultura, Óscar Zea, había mencionado que habían instalado una mesa de diálogo donde habían participado “los verdaderos representantes de nuestros hermanos”, con quienes se buscará encontrar una solución. No obstante, las manifestaciones continúan en las calles de Huancayo.

“Queremos la presencia de Castillo, no queremos que vengan los payasos (en alusión a los ministros). Eso quiere el pueblo de Huancayo”, dijo un ciudanano a Radio Exitosa.

Por su parte, un agricultor tildó a Pedro Castillo como un “mentiroso” y mencionó que la ‘segunda reforma agraria’ era una falsedad creada por el jefe de Estado, , puesto que la situación de los agricultores no habría mejorado.

“Tenemos un presidente que a todos los productores nos ha mentido. Es un presidente mentiroso, que no cumple con su palabra. Sabemos que este paro si no defendemos ahora con toda la carretera bloqueada, porque ya se llegó al extremo. No ha cumplido. Esa reforma agraria es una mentira completa desde que se inició. Comenzaron a mentir con la segunda reforma agraria. Nos engañaron a los productores. Nosotros pensamos que él, un hombre de campo, iba a pensar como nosotros”, expuso a RPP Noticias.

Manifestaciones continúan en Huancayo. Foto: Redes sociales.

PEDRO CASTILLO PIDIÓ DISCULPAS

Pedro Castillo pidió disculpas a los transportistas y agricultores que se encuentran en el paro porque había indicado que fueron pagados para protestar en la región Junín.

“Quiero aclarar al país y quiero aclarar a los compatriotas que, cuando me dirijo al pueblo peruano y en algunas de esas declaraciones ha habido un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo; las tengo que hacer mil veces, porque jamás tengo malas intenciones”, aseguró durante un discurso en la región San Martín.

Los manifestantes en Junín han pedido su presencia en la mesa de diálogo, pero no ha declarado nada sobre este tema, solo declaró que le dio una instrucción a la comitiva del Ejecutivo que se encuentra en Huancayo para que solucionen inmediatamente el paro.

“Saludo la disposición de nuestro premier y los ministros y en esa función debo decir que no hay necesidad de poner trabas en una vía de comunicación, háganlo mediante el diálogo, acá hay un espacio de apertura en este Gobierno tienen las puertas de la PCM, de los ministerios y del Despacho Presidencial”, expresó.

Finalmente, el gobernante peruano pidió un diálogo entre los representantes del Ejecutivo con los dirigentes sindicalistas en Huancayo, aunque siguen pidiendo insistentemente su presencia en la región Junín.

