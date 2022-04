El Xocas: ¿Quién es “CathyVipi” en la vida del streamer español?

ElXocas es uno de los streamers españoles con más suscriptores en Twitch.

Últimas noticias sobre Twitch. En el mes de marzo se registró un hecho curioso en la famosa plataforma que reúne a los expertos de videojuegos y otro tipo de temáticas de interacción. Nadie se imaginó que una transmisión en directo iba a ocasionar una serie de críticas en contra de El Xocas, uno de los streamers españoles con gran número de seguidores. Si has paseado por las redes sociales, es posible que te hayas encontrado con un sinfín de memes relacionadas a él y lo que pasó en su canal. Para que comprendas mejor, te vamos a explicar el contexto de lo sucedido.

¿QUIÉN ES EL XOCAS?

Su nombre de nacimiento es Joaquín Domínguez y ganó fama en Internet al ser el streamer más grande de World of Warcraft en España. Sus conocimientos en el juego generó que acumule un gran número de seguidores en las plataformas digitales, tomándolo como un máximo referente. Antes de llegar al mundo de Internet, El Xocas vivía el sueño de muchos amantes del fútbol al formar parte del equipo de editores del Real Madrid. Para poder dedicarse a tiempo completo a su faceta como creador de contenidos, se despidió del club español para iniciar una nueva aventura.

Las colaboraciones con otros streamers españoles no se hicieron esperar por lo que obtuvo mayor visualización y alcance en esta comunidad. Para el año 2021, en medio de la pandemia, recibió un reconocimiento importante al ser el ganador del premio ESLAND, recibiendo el título de “Streamer revelación del año”, aunque los fans indicaron que ElMariana debió ser el absoluto vencedor por su crecimiento en las plataformas. Además, para enero del 2022, el español batió un récord de espectadores al reunir a 1.2 millones de personas para que sigan el minuto a minuto de su participación en los SquidCraft Games.

¿Quién es El Xokas y qué hizo para ganarse el ‘odio’ en Internet?

¿QUIÉN ES CATHYVIPI EN TWITTER?

Durante una transmisión en directo por Twitch, El Xocas se encontraba mostrando algunas pestañas de su ordenador, sin imaginar que por un descuido iba a revelar que manejaba una cuenta falsa en Twitter. Rápidamente, sus seguidores que estaban conectados en ese momento hicieron capturas y las compartieron en las redes sociales. Al verse expuesto, al español solo le quedó aceptar que el usuario “CathyVipi” le pertenecía y era él quien usaba ese nombre para poder defenderse de las críticas.

Algunos usuarios se tomaron el trabajo de revisar todos los tuits de ese usuario antes de que elimine la cuenta y encontraron que había dirigido mensajes agresivos a otros streamers con los que anteriormente se le ha visto compartir.

El Xocas se ha convertido en uno de los streamers españoles más famosos en la historia de Twitch y YouTube.

REACCIONES DE LOS STREAMERS EN TWITCH

Aunque en un primer momento no deseaban manifestarse por lo ocurrido, sus seguidores que se conectaban a las transmisiones les comentaban para pedirles su opinión sobre lo que hizo El Xocas en Twitter. En el caso de experimentado streamer El Rubius, expresó que lo ocurrido solo refleja que su colega no se encuentra bien de salud mental, pero que eso no debe ser una excusa para pasar por alto lo ocurrido. En el caso de IlloJuan, tomó una postura crítica y al mismo tiempo cómica al compartir memes que le enviaban sus suscriptores.

Un hecho aparte vivió Juan Guarnizo, el streamer más seguido de Latinoamérica, quien reveló que el español se comunicó con él para disculparse e intentar explicarle lo que hizo. Esta comunicación se dio porque en redes sociales se compartieron mensajes de la cuenta falsa en la que atacaba a Arigameplays. Aunque ‘Juaniquilador’ expresó que se han podido filtrar contenidos falsos, le dejó una duda.

REGRESO A LOS DIRECTOS

Tras confesar que atacaba a sus detractores por medio de una cuenta falsa en Twitter, Joaquín Domínguez regresó a Twitch haciendo una autocrítica de lo que hizo y trató de dar sus razones por las que actuó de esa manera.

